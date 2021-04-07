Свалку человеческих останков обнаружили жители Иркутска

В Иркутске местные жители обнаружили свалку человеческих останков. Органы и части тела утилизируют на территории промышленной базы.

Постоянные лужи человеческой крови возле контейнеров обеспокоили жителей микрорайона Ново-Ленино. Они обратились в полицию, сообщил телеканал «Вести — Иркутск».

Каждые два дня несколько иркутских медучреждений на свалке утилизируют «медицинские отходы класса Б» — ампутированные руки, ноги, органы и ткани, удаленные после операции. Их складывают в один из стоящих контейнеров, рядом стоит печь для сжигания.

Директор одной из иркутских компаний, которая занимается утилизацией медотходов, Алексей Чарцев рассказал журналистам, что перевозить останки человеческих тел должен транспорт с опознавательными знаками, сотрудники должны быть в спецодежде и средствами защиты. На месте утилизации возле печи должна быть организована санитарная зона и холодильное оборудование, так как такие медицинские отходы могут разносить различные болезни.

Проверку начала прокуратура Иркутской области. Если подтвердятся нарушения утилизации медицинских отходов, компании, которая этим занимается, грозит штраф до 300 тысяч рублей.