Отдых в глэмпинге набирает популярность. Рассказываем о лучших местах экотуризма в Подмосковье

В 2022 году в России начал активно развиваться внутренний туризм. Подмосковье предлагает самые разные возможности отдыха на любой вкус. Есть среди них и глэмпинг, который сочетает в себе комфорт уровня отеля и атмосферу похода на природу. Сейчас в Московской области готовят единый стандарт для такого формата отдыха, чтобы индустрия оставалась прозрачной и безопасной. «360» рассказывает, где уже сейчас можно отдохнуть с комфортом.

Глэмпинг — новый вид экотуризма, который обретает популярность в мире. Он сочетает в себе отдых на природе и комфорт. С его помощью можно сходить в поход, не думая, как разбить палатку или развести костер.

В Подмосковье глэмпинги активно развиваются — губернатор области Андрей Воробьев отметил, что уже сейчас в области открыто 24 глэмпинга. При этом еще шесть находится на этапе строительства.

Глэмпинги открыть значительно легче, чем привычные отели, отметила руководитель турагентства Go travel Наталия Ансталь. Однако могут возникать сложности, связанные с сезонностью такого отдыха: летом он часто востребован больше, чем зимой. К тому же обеспечить комфортные условия пребывания в теплое время года легче, добавила она.

В Подмосковье желающих открыть глэмпинги активно поддерживают. Для них готовят программы субсидирования. Также, по словам Андрея Воробьева, в регионе создадут единые стандарты — чтобы глэмпинги были комфортными и безопасными для отдыхающих, а также прозрачными и понятными для бизнеса.

«Туристы предпочитают такой отдых, потому что он соединяет в себе время на природе и комфортные условия. Статистика показывает, что уже сейчас на лето и выходные глэмпинги забронированы почти полностью», — отметила Ансталь.

Она добавила, что помимо базовых удобств — горячей воды, туалета и душа, а также плиты и электричества, — в глэмпингах чаще всего есть уникальная концепция, которая задает общий стиль — и в оформлении, и в расположении, и в развлечениях, и в кухне.

«Там чистейший воздух, глэмпинги всегда располагаются в экологически чистых районах. Для тех, кто не привык отдыхать с палаткой, в глэмпингах предусматривают даже антикомариные условия. И там полное уединение, тишина — именно то, чего сейчас не хватает людям, чтобы перезагрузиться и отдохнуть», — заключила Ансталь.

Глэмпинги Подмосковья

«Под небом»

Вглэмпинге «Под небом» в Пушкинском городском округеможно провести время в сафари-тентах, где есть все для комфортного отдыха.

Из номера открывается живописный вид на Пестовское водохранилище. Гостям доступны и водные развлечения — сапборд, каякинг и вейкборд. Недалеко от тентов оборудована пляжная зона с лежаками, зонтами и спуском для купания.

Волноваться из-за питания не придется — глэмпинг работает по принципу «все включено», но шведский стол здесь не предусмотрен. Вместо него повара готовят еду «из-под ножа» из местных продуктов. Для соблюдающих специальную диету могут приготовить безлактозные и безглютеновые блюда.

Сутки в глэмпинге в будние дни обойдутся в 12,5 —14 тысяч рублей, а в выходные — в 15 тысяч.

«Рузская Аляска»

В хаскидеревне «Рузская Аляска»в Рузском городском округе гости могут отдохнуть в уютных типи — индейских жилищах. Всего их шесть. В каждом из них есть мягкие кровати, холодильники, чайники и обогреватели. Гости также могут выбрать вместо типи деревянные домики.

Еду можно как приготовить в костровой зоне, так и поесть в местном кафе или сделать заказ в одном из ближайших ресторанов. Кроме того, на территории глэмпинга есть русская и янтарная бани.

Одна из особенностей глэмпинга «Рузская Аляска» — северные ездовые собаки, с которыми можно пообщаться, а зимой прокатиться на собачьих упряжках. Летом глэмпинг организует дог-трекинг — спортивный пешеходный туризм по пересеченной местности в сопровождении хаски.

Сутки в «Рузской Аляске» стоят от шести тысяч рублей с понедельника по четверг и от восьми тысяч — с пятницы по воскресенье. Экскурсии в питомник, туры на собачьих упряжках, бани и дог-трекинг оплачиваются отдельно.

Юртовый комплекс

Юртовый комплекс в Рузском городском округе предлагает гостям отдохнуть от суеты и городского шума в юртах на берегу питьевого озера. Также туристы могут заселиться в хижину на дубах и дом-полусферу.

Жилища сделаны из экологически чистых материалов. Жить в них можно и летом, и зимой — камин на дровах хорошо отапливает помещение. В каждой юрте оборудована кухня, есть электричество и горячая вода, а также чистое постельное белье. Из окон открывается прекрасный вид на воду.

На территории комплекса есть баня, очаг и костер, у которого проходят медитации. Гости могут сходить на пешую прогулку или экскурсию, поучаствовать в тихой охоте или отправиться в плавание на сапах и лодках. На территории глэмпинга живут гуси и лесные кабаны, а в пруду водится рыба.

Стоимость проживания в юрте стоит от шести тысяч рублей в сутки, в дубовой хижине — от трех с половиной тысяч рублей, а в доме-полусфере — от 10 тысяч.

«Баскак»

На базе «Баскак» в Коломенском городском округе гости также могут пожить в юртах, аналогичных тем, в которых когда-то жили кочевники. Основной досуг отдыхающих в «Баскаке» — рыбалка. Здесь ловят форель, карпа, щуку, сома и карася. Привычный сезон для отдыха здесь — с октября по май.

В каждой юрте есть удобные кровати, чайник и холодильник, а на улице — мангал и столы. Рядом находится скважина с питьевой водой. Правда, удобства в «Баскаке» на улице. На базе шесть «деревенских» туалетов, нет водопровода, зато есть баня в виде бочки, где можно помыться. Рядом с каждой юртой устроен рукомойник. В скором времени обещают построить и теплый душ с современными туалетами.

На территории комплекса расположено 15 юрт — маленькие предназначены для двух человек. Они стоят от тысячи рублей без ночлега. Большие юрты подойдут для компаний. За них придется отдать от двух тысяч в сутки.

Рыбалка оплачивается отдельно. Летом на нее можно приехать по специальной путевке — тысяча рублей за шесть часов, полторы — за световой день. Ночная рыбалка, с 20:00 до 08:00, обойдется отдыхающим в полторы тысячи. При этом еще 500 рублей придется отдать за место под палатку или машину.

Суточная путевка на рыбалку стоит две тысячи рублей. Сама рыба стоит от 200 до 650 рублей за килограмм, но в путевки уже входит определенный вылов, за который можно не доплачивать.

«Деревня»

Творческое комьюнити «Деревня»в Пушкинском городском округе— это глэмпинг для креативных. Основной акцент здесь сделан на творческой атмосфере, которая должна вдохновлять на продуктивную деятельность.

Жить здесь предлагают не в привычных деревянных домиках, а в морских контейнерах. Также можно провести время в купольных домиках и романтических шале.

В «Деревне» есть лекторий, столовая и зона отдыха. Также здесь можно взять напрокат велосипед, попариться в русской бане в карго-модуле или заняться йогой. Недалеко от глэмпинга есть пруд и ферма.

Аренда дома в «Деревне» с понедельника по четверг и в воскресенье будет стоить от трех тысяч рублей. За такой же отдых в пятницу и субботу желающим придется заплатить от 4,5 тысячи рублей.

«Вуди виладж»

Глэмпинг «Вуди виладж» в Дмитровском городском округе расположен в деревне Пантелеево, на берегу реки Сестры.

Жить гостям здесь предлагают в комфортных деревянных домиках в форме буквы «А». В них есть все необходимое для приятного отдыха — от санузла с душем и фирменной косметики до кухни и удобного гамака.

В гостиных обустроены камины, а из панорамных окон открывается вид на живописный берег Сестры. Есть здесь и общая зона, в которой можно посмотреть кино на проекторе, поужинать в компании или почитать книгу из местной библиотеки.

В глэмпинге также есть баня с панорамным окном и видом на закат, горячая купель под открытым небом и лаундж-зоны как в помещении, так и на крыше.

В общем доступе также и просторная терраса с мангалом. А если готовить самому не хочется, можно посетить ресторан, расположенный на территории «Вуди виладж».

Стандартный домик на четверых здесь обойдется в 7,9 тысячи за сутки в будни, а в выходные — в 9,9 тысячи. Домик Special, вмещающий до шести человек, обойдется в 9,9 и 11,9 тысячи в будни и выходные соответственно.