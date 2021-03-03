Отдых по стандарту. Аll inclusive сделают одинаковым в России, и туристам так только лучше

В России хотят разработать единый стандарт системы «все включено». Это, несомненно, порадует любителей цивилизованного отдыха. Тем более что дороже путешествия от этого не станут.

Ростуризм будет разрабатывать единые стандарты для предоставления гостиничных услуг по системе «все включено». Поручение ведомству дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Необходимость в четких определениях назрела из-за того, что путешественники не всегда точно понимают, что именно им предложат в таких «включенных» российских пакетах услуг.

В Турции, которая, безусловно, является лидером туристической индустрии по системе «все включено», гость твердо знает, что в любом отеле страны он может рассчитывать на определенный набор услуг. С отдыхом в России пока такой точности нет — обычное трехразовое питание типа «пансион» тоже легко могут назвать all inclusive.

Тем не менее многие отечественные отели уже давно используют систему «все включено», отметил в беседе с «360» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Общее количество отелей, которые работают в этой системе, достигло около 15%. Федеральные туроператоры, входящие в единый реестр туроператоров России, как раз и управляют гостиницами по системе «все включено».

Конкуренция не страшна

«В последнее время с учетом роста внутренних путешествий по России количество таких бронирований увеличивается на популярных курортах в Краснодарском крае и в Крыму. Перспективы расширения системы „все включено“ в стране есть. Этот формат кране популярен в Турции, Египте, Греции и других странах. Востребован он и в России», — пояснил эксперт.

Хотя, разумеется, система «все включено» больше интересна гостиницам с большим номерным фондом, крупным объектам на 400-600 номеров. Подобные комплексы есть, например, в Сочи и Анапе. А вот для малых гостиниц система «все включено», по словам Дмитрия Горина, невыгодна.

И дело тут вовсе не в том, что есть повод сомневаться в конкурентоспособности отечественных гостиниц, тем более что в России уже есть отели глобальных мировых брендов. Просто вопрос выбора системы «все включено» не в конкуренции, а в экономической целесообразности.

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«Обычно „все включено“ включает в себя еще категории „ультра все включено“, „супер все включено“ и так далее. В зависимости от выбора клиента в них входит трехразовое питание или дополнительное питание в течение дня, работа бара и предоставления алкоголя, развлекательные программы, возможности аренды спортивного снаряжения», — рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России.

Дороже не станет

Дмитрий Горин высказал уверенность, что при разработке российских общих стандартов нужно учитывать предложения гостиниц и, конечно же, изучить международный опыт, например отели в той же Турции. Это поможет зафиксировать бюджет, понять, какие сервисы и какой уровень качества, какой ассортимент предложений есть в этом формате.

Но как быть со стоимостью — не вызовет ли такой сервис резкого подорожания отдыха? Эксперт заверил, что этого можно не бояться. За счет того, что в отрасли работают крупные туроператоры, которые отправляют множество туристов за границу или по России, цены на отель и перевозки оптовые. Кроме того, система «все включено» позволит туристам не тратить никаких дополнительных средств и планировать бюджет до начала тура.

У всех свои нюансы

Пока же российский all inclusive у каждого свой. Например, в одном из самых крупных и дорогих отелей Анапы летом клиенты получают трехразовый шведский стол, слабоалкогольные напитки, кафе, возможность посещать термальные зоны и SPA-комплекс, писали «Аргументы и факты».

В гостинице Сочи также трижды в день предусмотрен шведский стол, можно посещать тренажерный зал, детскую площадку, спортивный центр, термальный комплекс и бассейн с морской водой. В поселке Лазаревский к тому же принципу питания добавлены безлимитное разливное пиво, холодные закуски, мороженое, фрукты, соки, а также алкоголь российского производства. Плюс несколько бассейнов, услуги няни и луна-парк.

Большинство отдыхающих уже поняли, что хоть в Турции, хоть на родных просторах система «все включено» помогает экономить время, силы и деньги. Главное, чтобы сервис на деле не отставал от громких обещаний рекламных буклетов.