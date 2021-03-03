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    03 марта 2021, 16:25

    Отдых по стандарту. Аll inclusive сделают одинаковым в России, и туристам так только лучше

    Анастас Машковцев, Кирилл Имеев

    В России хотят разработать единый стандарт системы «все включено». Это, несомненно, порадует любителей цивилизованного отдыха. Тем более что дороже путешествия от этого не станут.

    На фоне надписи «все включено» рука с коктейлем и открытки с видами достопримечательностей России

    Ростуризм будет разрабатывать единые стандарты для предоставления гостиничных услуг по системе «все включено». Поручение ведомству дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Необходимость в четких определениях назрела из-за того, что путешественники не всегда точно понимают, что именно им предложат в таких «включенных» российских пакетах услуг.

    В Турции, которая, безусловно, является лидером туристической индустрии по системе «все включено», гость твердо знает, что в любом отеле страны он может рассчитывать на определенный набор услуг. С отдыхом в России пока такой точности нет — обычное трехразовое питание типа «пансион» тоже легко могут назвать all inclusive.

    Тем не менее многие отечественные отели уже давно используют систему «все включено», отметил в беседе с «360» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Общее количество отелей, которые работают в этой системе, достигло около 15%. Федеральные туроператоры, входящие в единый реестр туроператоров России, как раз и управляют гостиницами по системе «все включено».

    Конкуренция не страшна

    «В последнее время с учетом роста внутренних путешествий по России количество таких бронирований увеличивается на популярных курортах в Краснодарском крае и в Крыму. Перспективы расширения системы „все включено“ в стране есть. Этот формат кране популярен в Турции, Египте, Греции и других странах. Востребован он и в России», — пояснил эксперт.

    Хотя, разумеется, система «все включено» больше интересна гостиницам с большим номерным фондом, крупным объектам на 400-600 номеров. Подобные комплексы есть, например, в Сочи и Анапе. А вот для малых гостиниц система «все включено», по словам Дмитрия Горина, невыгодна.

    И дело тут вовсе не в том, что есть повод сомневаться в конкурентоспособности отечественных гостиниц, тем более что в России уже есть отели глобальных мировых брендов. Просто вопрос выбора системы «все включено» не в конкуренции, а в экономической целесообразности.

    Отдых по стандарту. Аll inclusive сделают одинаковым в России, и туристам так только лучше | Изображение 1Источник фото: pixabay.com

    «Обычно „все включено“ включает в себя еще категории „ультра все включено“, „супер все включено“ и так далее. В зависимости от выбора клиента в них входит трехразовое питание или дополнительное питание в течение дня, работа бара и предоставления алкоголя, развлекательные программы, возможности аренды спортивного снаряжения», — рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России.

    Дороже не станет

    Дмитрий Горин высказал уверенность, что при разработке российских общих стандартов нужно учитывать предложения гостиниц и, конечно же, изучить международный опыт, например отели в той же Турции. Это поможет зафиксировать бюджет, понять, какие сервисы и какой уровень качества, какой ассортимент предложений есть в этом формате.

    Но как быть со стоимостью — не вызовет ли такой сервис резкого подорожания отдыха? Эксперт заверил, что этого можно не бояться. За счет того, что в отрасли работают крупные туроператоры, которые отправляют множество туристов за границу или по России, цены на отель и перевозки оптовые. Кроме того, система «все включено» позволит туристам не тратить никаких дополнительных средств и планировать бюджет до начала тура.

    У всех свои нюансы

    Пока же российский all inclusive у каждого свой. Например, в одном из самых крупных и дорогих отелей Анапы летом клиенты получают трехразовый шведский стол, слабоалкогольные напитки, кафе, возможность посещать термальные зоны и SPA-комплекс, писали «Аргументы и факты».

    В гостинице Сочи также трижды в день предусмотрен шведский стол, можно посещать тренажерный зал, детскую площадку, спортивный центр, термальный комплекс и бассейн с морской водой. В поселке Лазаревский к тому же принципу питания добавлены безлимитное разливное пиво, холодные закуски, мороженое, фрукты, соки, а также алкоголь российского производства. Плюс несколько бассейнов, услуги няни и луна-парк.

    Большинство отдыхающих уже поняли, что хоть в Турции, хоть на родных просторах система «все включено» помогает экономить время, силы и деньги. Главное, чтобы сервис на деле не отставал от громких обещаний рекламных буклетов.