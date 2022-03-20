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    20 марта 2022, 16:07

    НАТО перебросит в Словакию ЗРК Patriot

    Министр обороны Надж сообщил о переброске натовских ЗРК Patriot в Словакию

    Максим Зинкин

    Зенитно-ракетный комплекс Patriot в ближайшее время прибудет на военную авиабазу Слиач в Словакии из западной части Североатлантического альянса. Об этом в Facebook написал министр обороны Ярослав Надж.

    «Другие районы развертывания в настоящее время консультируются с экспертами по системе Patriot, чтобы защитный купол охватывал как можно большую территорию Словакии, включая поставленные нами приоритетные цели по защите», — уточнил он.

    Надж обратился со словами благодарности к Нидерландам и Германии за принятие просьбы по усилению словацкой территории.

    Министр подчеркнул, что Patriot не является заменой российской системе ПВО С-300, а станет еще одним элементом национальной обороны.

    Также министр пообещал приложить усилия, чтобы в будущем заменить комплексы С-300 на системы, которые станут совместимы с вооруженными силами союзников по альянсу.

    Ранее представитель Министерства обороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова сообщила, что страна не передаст Украине свои боевые самолеты.