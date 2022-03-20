НАТО перебросит в Словакию ЗРК Patriot

Зенитно-ракетный комплекс Patriot в ближайшее время прибудет на военную авиабазу Слиач в Словакии из западной части Североатлантического альянса. Об этом в Facebook написал министр обороны Ярослав Надж.

«Другие районы развертывания в настоящее время консультируются с экспертами по системе Patriot, чтобы защитный купол охватывал как можно большую территорию Словакии, включая поставленные нами приоритетные цели по защите», — уточнил он.

Надж обратился со словами благодарности к Нидерландам и Германии за принятие просьбы по усилению словацкой территории.

Министр подчеркнул, что Patriot не является заменой российской системе ПВО С-300, а станет еще одним элементом национальной обороны.

Также министр пообещал приложить усилия, чтобы в будущем заменить комплексы С-300 на системы, которые станут совместимы с вооруженными силами союзников по альянсу.

Ранее представитель Министерства обороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова сообщила, что страна не передаст Украине свои боевые самолеты.