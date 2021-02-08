Отчим-рецидивист из Нелидова мог задушить падчерицу шарфом и сбежать. Главное

В Тверской области объявили в розыск 33-летнего Никиту С., который подозревается в убийстве 13-летней падчерицы. По данным следствия, мужчина задушил девочку шарфом, а сам сбежал, прихватив из квартиры ценности. Собрали главное по этой истории.

Тюремная любовь

Мать девочки познакомилась с мужчиной в тюрьме. Она служила начальником канцелярии, он — отбывал срок за убийство жены и попытку убийства их общего ребенка. Когда об их романе узнало начальство, женщину уволили.

Собеседница Life.ru сообщила изданию, что после увольнения из колонии женщина нигде не работала. Вышедший на волю Сильнов какое-то время работал в водоканале, но вскоре уволился. Семья жила на пособие по инвалидности девочки — у подростка были проблемы со здоровьем, она носила слуховой аппарат.

«И твоя дочь жить не будет»

Мать 13-летней девочки лежала в больнице, а дочь оставила вместе с отчимом. Они перестали выходить на связь, и 6 февраля обеспокоенная женщина приехала домой. Она обнаружила труп задушенной дочери и пропажу всех ценных вещей, которые были в квартире. Подозреваемый вынес шубу, ноутбук и банковскую карту сожительницы.

Подруги убитой девочки утверждают, что отчим ей угрожал. Одна из ее одноклассниц считает, что она боялась сожителя матери, поэтому никогда о нем не говорила. Маму убитой она видела всего один раз.

Еще одна подруга убитой сообщила, что из разговоров взрослых узнала — мама девочки была беременна, но родить ей не удалось.

«Случился выкидыш, и отчим сказал: „Если мой ребенок мертв, то и дочь твоя жить не будет“», — рассказала собеседница издания.

Смерть девочки переживает весь город. Друзья и знакомые говорят о ней только хорошее — она всем нравилась, была доброй и приветливой.

«Ее классная руководительница была заплаканная после этой новости, и все остальные учителя ходили грустными. Но нам, детям, ничего не говорили. Она была очень доброй и милой», — рассказала одна из учениц школы, в которую ходила погибшая.

Еще одна знакомая семьи рассказала «360», что возможный убийца был агрессивным и хитрым, умел красиво говорить, чем ослаблял бдительность. Она добавила, что убитая девочка была умной не по годам.

Нелидовский Следком возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и краже.

«По версии следствия, 6 февраля текущего года 33-летний житель города Нелидово Тверской области, находясь в квартире по месту своего жительства, используя шарф, задушил малолетнюю дочь своей сожительницы, после чего с места преступления скрылся, захватив с собой ценные вещи из квартиры», — сообщило ведомство.

Уже известно, что Никита С. уехал в Ржев, где снял семь тысяч рублей. Чтобы рассчитаться с таксистом, он заложил в ломбард сотовый телефон. Водителя он попросил говорить, что уехал в Тверь. Сейчас мужчина объявлен в розыск. Возможно, в Ржев он уехал к своим бывшим сокамерникам.