Мужчина, подозреваемый в убийстве 13-летней падчерицы в городе Нелидове Тверской области, мог быть замешан в других подобных ситуациях с летальным исходом. Об этом «360» рассказала женщина, которая знала девочку с рождения.

«Особенно распространяться не буду. Но скажу, что да, он агрессивный, хитрый, умеет красиво говорить и ослаблять бдительность. Это не первая ситуация с его участием и летальным исходом», — сообщила женщина.

Собеседница «360» рассказала, что мать погибшей делала все для того, чтобы девочка росла в любви.

«Девочка солнышко, очень веселый и добрый ребенок. Как по мне, умный не по годам. С ней было приятно общаться. С семьей проблем не было, росла в любви. Мама для дочек все делала», — сказала женщина.

Мужчина, подозреваемый в убийстве девочки, тело которой было обнаружено в квартире, где ее оставила мать, являлся ее отчимом. По версии следствия, он задушил школьницу шарфом. Управление СК по Тверской области ранее сообщило, что подозреваемый в убийстве объявлен в федеральный розыск.