Проказа снова напомнила о себе. Победить ее трудно, а лечиться придется всю жизнь

В 2020 году в России появилось шесть новых случаев заболевания лепрой — проказой. Старейшая из известных человечеству, но так и не побежденная болезнь каждый год поражает несколько сотен тысяч людей на планете.

Директор Научно-исследовательского института по изучению лепры, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Виктор Дуйко подтвердил «360», что Всемирная организация здравоохранения относит лепру к старым, забытым инфекциям, но это не значит, что человечество готово вот-вот проститься с этим недугом.

«Лепра — первая инфекция, известная человечеству, ее возбудитель был открыт в 1873 году, на шесть лет раньше возбудителя туберкулеза. Но тем не менее в лепре еще очень и очень много неизведанного, много загадок. Источник инфекции, пути передачи, инкубационный период — все это особенности и коварство этого заболевания», — поделился ученый.

Считается, что это болезнь стран с низким социальным уровнем — в частности, к группе риска относятся жители районов с загрязненной водой. В мире больше всего больных наблюдается в Индии и Непале, Бразилии, на Африканском континенте. Ежегодно в мире выявляется 200–220 тысяч новых случаев.

У нас в стране из 200 пациентов, больных лепрой, основная масса, более 60%, — это жители Нижнего Поволжья. Эта территория — старые очаги заразы, которые до сих пор тлеют. Сегодня неизвестно, как попала лепра на астраханскую землю: то ли жители Азии и Индии занесли во времена Великого шелкового пути, то ли стоит «благодарить» воинские походы.

Теперь в Астрахани находится единственное государственное учреждение в стране, которое занимается диагностикой и лечением проказы. 1 сентября 1896 года на окраине города был открыт благотворительный комитет по призрению прокаженных. Сегодня это Научно-исследовательского института по изучению лепры.

«Благодаря тому, что в нашей стране выстроена четкая система противолепрозных мероприятий, наши пациенты — долгожители, средняя продолжительность жизни у них 82 года. Кроме того, совсем нет детской лепры — ни в самой России, ни в СНГ», — рассказал директор НИИ.

Чем лечат лепру

Болезнь успешно поддается лечению препаратами сульфонового ряда, открытыми американскими исследователями еще в 1943 году и внедренными в отечественную практику в 50-х годах прошлого века. Также хорошо себя зарекомендовали и антибиотики нового типа, показала свою эффективность и комбинированная противолепрозная терапия.

«Когда активный больной выявляется, он госпитализируется и пролечивается в клинике. Если в течение года не наблюдается рецидивов, он выписывается домой на амбулаторное лечение и последующее дистанционное наблюдение. Он полностью безопасен для окружающих», — пояснил врач.

Виктор Дуйко также отметил, что возможны рецидивы: у мужчин возвращение заболевания могут спровоцировать вредные привычки, у женщин — роды. Поэтому больные должны находиться под диспансерным наблюдением специалистов на протяжении всей жизни.

Кстати, как пишет сайт «Новые известия», в 2020 году ученые синтезировали новое средство от коронавируса, добавив к средству от лепры импортный противовирусный препарат «Дапсон». Разработкой нового вещества «Иммофон» занимался небезызвестный создатель нервно-паралитического яда «Новичок» Леонид Ринк, который в 1990-х годах переключился на создание лекарства.

Победу праздновать рано

ВОЗ активно занимается проблемой лепры, но нередко торопится праздновать победу. Например, специалисты организации уже утверждали, что к 2000 году человечество избавится от лепры. В октябре 2020 года на глобальной конференции ВОЗ снова пообещала полностью проститься с болезнью к 2030 году. По мнению Виктора Дуйко, говорить так пока все-таки рано.

«Лепра есть, и об этом должны помнить врачи. Любая патология, которая длительное время не поддается лечению, — повод задуматься: а нет ли здесь лепры? Особенно, когда поражается центральная нервная система, отсутствует чувствительность, есть различные кожные проявления, не поддающиеся лечению», — сказал глава НИИ.

Он отметил: если раньше лепра диагностировалась в старых очагах, то сейчас один из шестерых выявленных в прошлом году больных — житель Санкт-Петербурга, еще один — из Калмыкии, где тоже давно не встречалось это заболевание. Так что столкнуться с болезнью медики могут в любом регионе, особенно учитывая неконтролируемые миграции людей.