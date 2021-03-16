Борьба с браконьерами уголовно наказуема? Инспектор бурятского заповедника получил перелом и остался крайним

В Байкальском государственном природном биосферном заповеднике браконьеры незаконно охотились на животных. Государственный инспектор отдела охраны заповедника Сергей Красиков задержал с поличным пятерых нарушителей и стал фигурантом уголовного дела. Дело в том, что задержанные подали жалобу о превышении служебных полномочий инспекторами, однако перелом руки и сотрясение мозга было зафиксировано у Красикова. «360» разбирался в подробностях этой истории.

Задержание

В начале октября 2020 года в Алтачейском заказнике, который входит в Байкальский государственный заповедник, инспекторы задержали пятерых охотников. Они вели незаконную охоту на животных методом «лучения» — ослепления ярким светом фар с последующим убийством, отметили в администрации заповедника.

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Люди на внедорожнике УАЗ во время задержания не выполнили требование инспекторов и попытались скрыться. Они поехали прямо на инспектора Сергея Красикова. Его задело по касательной, Красиков получил перелом руки и сотрясение мозга. Инспектор выстрелил по двигателю машины из служебного оружия и по рации предупредил других членов его опергруппы.

В итоге пятерых человек задержали. В их машине были обнаружены туши двух косуль, а также оружие. Ущерб природе оценивается в 80 тысяч рублей.

Уголовные дела

Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи животных. Однако, как заявили в заповеднике, бурятский СК и прокуратура не стали возбуждать дело из-за применения насилия в отношении Красикова.

Позже уголовное дело все же завели, но против самого инспектора и по статье о превышении полномочий с применением насилия. Как уточнил в своем заявлении бурятский СК, по версии задержанных, инспектор выскочил перед машиной и начал стрелять в их сторону из ружья, «после чего при задержании нанес прикладом удар по телу одного из них и причинил перелом ребер, а затем, запугивая, выстрелил в сторону еще одного мужчины, попав пулей ему в ботинок». Позже версия охотников претерпела изменения, но суть осталась прежней — на них напали инспекторы.

Администрация заповедника потребовала «защитить защитника природы». На дело Красикова обратил внимание вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он поручил Минприроды России и властям Бурятии взять на контроль ситуацию.

Задача всех органов государственной власти, отметил полномочный представитель президента РФ, — защищать людей, добросовестно выполнявших свои обязанности, а также гарантировать соблюдение требований природоохранного законодательства.

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело о незаконной охоте передали в центральный аппарат СК.