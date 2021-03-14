СК РФ займется делом инспектора, задержавшего браконьеров в Бурятии

На инспектора из Бурятии, который задержал браконьеров в заповеднике, завели уголовное дело о превышении полномочий. По поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дело передали в центральный аппарат СК.

Инспектор Сергей Красиков в октябре 2020 года выехал на место незаконной охоты в Алтачейском заказнике и задержал с поличным пятерых нарушителей, у которых в машине нашли туши двух косуль. При задержании инспектор пострадал — на него совершили наезд на машине, впоследствии он сломал руку и получил сотрясение мозга. Региональные следователи при этом наряду с уголовным делом против браконьеров начали преследование и в отношении инспектора, обвинив в превышении полномочий.

Один из браконьеров заявил, что Красиков несколько раз ударил его прикладом. Теперь инспектору может грозить до 10 лет лишения свободы.

Красиков считает, что дело завели на основании предвзятых показаний лиц, которых он задержал. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В Амурской области ранее браконьер по ошибке застрелил черного лесоруба, которого перепутал с косулей.