Особые гены усложнят течение ковида. Вот кто точно в опасности

Ученые выяснили, что гены неандертальца приводят к тяжелому течению ковида у некоторых этнических групп. Но при этом генетический набор древних людей мог защищать от оспы, а теперь уменьшает вероятность появления ВИЧ-инфекции. Эти знания помогут определить, какие группы людей наименее подвержены опасному вирусу.

Гены неандертальца стали причиной, почему некоторые этнические группы болеют ковидом сильнее других. Согласно исследованию Хьюго Цеберга из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка, ДНК древних людей увеличили вероятность тяжелого течения ковида, написал The Telegraph.

Еще в 2020 году ученые выяснили, что на течение ковида влияют не только хронические заболевания, но и некоторые генетические особенности. Они выяснили, что спайковый белок SARS-CoV-2 связывается с областью гена DPP4 и взаимодействует с ним. Часть ДНК также в свое время облегчала проникновение в клетки другому коронавирусу, который вызывает ближневосточный респираторный синдром.

Этот признак встречается у небольшого количества европейцев, но сильно распространен в Южной Азии. Например, в Бангладеш 63% населения носят в себе такой генетический набор. И именно выходцы из этой страны были подвержены большему риску смерти от ковида, написал журнал Nature.

Исследователи пришли к такому выводу, когда сравнили ДНК тяжелобольных пациентов с ДНК древних людей — денисовцев и неандертальцев. Участки генов инфицированных совпали с генами неандертальцев, написал The Guardian.

Но не все были согласны с результатами исследованиями. Профессор Университетского колледжа Лондона Марк Маслин предостерег, что исследовательская работа упрощает причины пандемии.

«COVID-19 — это сложная болезнь, тяжесть которой связана с возрастом, полом, национальностью, весом, здоровьем. Вирус оказывает нагрузку и на другие вещи», — заявил Маслин.

Коварный ген

Вместе с тяжелым течением ковида неандертальцы подарили людям и другие гены. Некоторые из них увеличивают чувствительность к боли, а другие уменьшают риск выкидыша.

Как оказалось, гены неандертальца все же могут принести пользу для современного человека и защищать от других тяжелых заболеваний. Ученые также сравнили, насколько часто гены неандертальцев встречаются у ВИЧ-положительных. Они узнали, что у некоторых меньше хемокиновых рецепторов, которые ВИЧ использует для того, чтобы проникнуть в клетки. В дальнейшем эти знания позволят понять, какие группы людей наименее подвержены ВИЧ, написал Technology Networks.

«Сейчас мы знаем, что люди с этим геном чаще подвержены тяжелому течению ковида, но и защищены от ВИЧ», — заключил Цеберг.

Ученый предположил, что генетический набор приносил пользу людям и в древности. Не исключено, что он был защитой от другой инфекции, которая распространилась после последнего ледникового периода. Цеберг выдвинул гипотезу, что возможной инфекцией была оспа.

«Предполагаю, что гены защищали от оспы. Этот вирус тоже проникает в клетки с помощью хемокиновых рецепторов. Но это только предположение», — заявил Цеберг.