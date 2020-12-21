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    21 декабря 2020, 16:07

    Найден повышающий риск тяжелого течения COVID-19 генетический фактор

    Анатолий Минкин

    Ученые из шведского Института эволюционной антропологии имени Макса Планка обнаружили две области в ДНК современного человека, которые влияют на тяжелое течение коронавирусной инфекции. Эти гены современные люди получили от неандертальцев. Об этом говорится в тексте исследования, опубликованного на сайте Biorxiv.
    Найден повышающий риск тяжелого течения COVID-19 генетический фактор

    Речь идет об области гена DPP4. Там вырабатывается фермент, который облегчал коронавирусу ближневосточного респираторного синдрома проникновение в клетки. Ученые проверили, как эта часть гена влияет на SARS-CoV-2. Они выяснили, что носители этой наследственной части ДНК рискуют тяжелее перенести коронавирусную инфекцию.

    Доставшуюся от неандертальцев часть гена DPP4 обнаружили у 8% жителей Европы и Азии, а также у индейцев.

    Всего ученые обследовали 7885 пациентов с тяжелой формой COVID-19. По данным исследователей, спайковый белок SARS-CoV-2 связывается с DPP4 и вступает во взаимодействие. Это позволяет ему легче проникать в клетки человека.

    Специалисты предложили провести генетические тесты среди зараженных коронавирусом пациентов, чтобы определить новые группы повышенного риска.