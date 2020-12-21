Найден повышающий риск тяжелого течения COVID-19 генетический фактор

Речь идет об области гена DPP4. Там вырабатывается фермент, который облегчал коронавирусу ближневосточного респираторного синдрома проникновение в клетки. Ученые проверили, как эта часть гена влияет на SARS-CoV-2. Они выяснили, что носители этой наследственной части ДНК рискуют тяжелее перенести коронавирусную инфекцию.

Доставшуюся от неандертальцев часть гена DPP4 обнаружили у 8% жителей Европы и Азии, а также у индейцев.

Всего ученые обследовали 7885 пациентов с тяжелой формой COVID-19. По данным исследователей, спайковый белок SARS-CoV-2 связывается с DPP4 и вступает во взаимодействие. Это позволяет ему легче проникать в клетки человека.

Специалисты предложили провести генетические тесты среди зараженных коронавирусом пациентов, чтобы определить новые группы повышенного риска.