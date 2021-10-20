Ошибки системы распознавания лиц связаны с ее несовершенством. Но даже развитая технология не обойдется без человека

В работе системы распознавания лиц в Москве в последние дни заметили ошибки. Мужчину она приняла за приставочного вора, а женщину сочла объявленной в розыске как пропавшую без вести. Технология пока несовершенна, но даже в будущем ей потребуется контроль человека.

Кандидата филологических наук Федора Ермошина 19 октября задержали полицейские. Они решили, что имеют дело с укравшим игровые приставки злоумышленником. Мужчине пришлось провести утро в ОМВД Строгино, рассказал он «360».

Ермошину показали фотографию человека, в котором система распознавания лиц увидела 70% сходство с ним самим. Незнакомец тоже был в очках и толстовке.

«Сходство там усмотреть можно только в том, что оба человека в очках», — заметил мужчина в беседе с «360».

В схожую ситуацию попала москвичка: ее система нашла похожей на без вести пропавшую. Правоохранители проверили у женщины документы и отпустили. Общение с полицейскими она назвала вежливым и милым.

Сырая система

Юрист Анатолий Коровин рассказал «360», что обращений от людей, которых задержали на станциях метрополитена, МЦК или МЦД в последнее время действительно поступает много. Система опознает их в том числе как лиц, находящихся в федеральном розыске.

«Этот недостаток говорит о том, что данная система еще сырая и не доведена до ума», — подчеркнул он.

Коровин добавил, что с правовой точки зрения незаконное задержание подразумевает нарушение прав человека. Он может обжаловать действия сотрудников полиции в соответствии с процессуальными нормами.

«Можно жаловаться, в том числе в суд, предъявлять гражданские иски по этому поводу в счет компенсации определенного морального вреда. Людям неприятно, когда их задерживают, ошибочно принимая за преступников», — заключил юрист.

Технология под контролем человека

Председатель правления Национальной ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) Алиса Конюховская признала, что система распознавания лиц не идеальна.

«Она обучается на базе данных, которая у нее есть. Чем больше она будет использоваться, тем больше у нее вводных, тем лучше она будет работать. В действительности есть люди, которые похожи, что создает сложности для системы. Постепенно будет происходить ее самообучение и повышение точности», — сказала она «360».

Из-за технических ошибок иногда возникают санкции со стороны правоохранительных органов. Конюховская обратила внимание на необходимость в подобных ситуациях сохранять здравый смысл, «не в полной мере доверяться машине и понимать, что она также может ошибаться».

Системы распознавания лиц работают на тех данных, которые у них есть. Изначально в систему загружают фото нарушителей, тех, кого нужно найти. А те, кого не надо находить, добавляются систему в ходе расширения ее применения. Технология может находить что-то общее и идентифицировать похожих людей Алиса Конюховская председатель правления НАУРР.

Технологии, напомнила специалист, создаются людьми. Именно человек проектирует и воплощает какую-либо разработку в жизнь, а затем контролирует и поддерживает ее работу.

«Технологии — это результат человеческого труда. Мнение, что технологии могут существовать без человека, — детская иллюзия», — заключила Алиса Конюховская.