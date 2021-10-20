«Все вежливо и мило». Система распознавания лиц спутала москвичку с находящейся в розыске

В Москве система распознавания лиц снова дала сбой и перепутала женщину с другой, находящейся в розыске как пропавшая без вести. Москвичке пришлось доказывать, что она другой человек. Об этом она рассказала «360».

Женщина рассказала, что у нее проверили документы. С собой у нее была только копия паспорта, но этого оказалось достаточно.

«Проверили мою личность. А потом отпустили. Все вежливо и мило», — сказала она.

Москвичка сказала, что ее просто попросили предъявить документы. Ей объяснили, что система распознавания лиц определила ее как человека, который находится в розыске, как без вести пропавший.

«Причиной стала схожесть. Так как оригинала паспорта у меня с собой не было, попросили пройти для установления личности. Там у них есть специальный планшет, и там фотография, в данном случае была женщина. Просто система распознала, и все. Передо мной извинились, и я ушла», — уточнила она.

Женщина никуда не жаловалась и не собирается.

«Они выполняли свою работу, какие проблемы-то. Мой был минус, что у меня не было с собой паспорта», — заявила москвичка.

Ранее в Москве из-за ошибки системы распознавания лиц задержали кандидата филологических наук Федора Ермошина, которого приняли за вора, укравшего игровую приставку. Об этом писала газета «Известия».