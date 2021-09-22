Осень вошла в права и принесла хандру. Поддержать организм можно, если знать правила

В России началась астрономическая осень. Погода стала пасмурнее, а световой день короче, и именно в этот период у многих развивается сезонный недуг — осенняя хандра. Справиться с ним поможет богатый витаминами рацион и забота о ментальном здоровье.

С 22 сентября в России начнется астрономическая осень. По прогнозам, она придет ровно в 22:21. После этого россиян ждут погодные перемены: придут холода, осадки перестанут быть локальными и приобретут площадной характер.

Метеорологи спрогнозировали большое количество пасмурных дней и понижение среднесуточной температуры до +10 градусов. Теперь осень входит в полную силу — листья начали приобретать характерный окрас, начались листопады.

Питание против хандры

Осенью, в период похолоданий, самое время позаботиться о своем питании и укреплении здоровья. Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала «360», что в осенний период стоит обратить внимание на продукты с витамином C.

Это овощи, сезонные овощи и фрукты, в том числе листовая зелень. Фруктовые напитки, например морс. Это будет поддерживать достаточный уровень витамина C в организме Наталья Круглова.

Витамин C содержится также в помидорах, огурцах, белокочанной, цветной капусте и в брокколи. Стоит обратить внимание и на квашеную капусту — она хорошо сохраняет витамин C и во время поздней осени может стать источником аскорбиновой кислоты.

Осенью важно, чтобы в организме было достаточно магния. По словам диетолога, он влияет на работу центральной нервной системы и содержится в крупах, которые минимально обработаны. К ним относятся гречка, булгур и овсянка. Магнием также богаты орехи и семечки, Круглова посоветовала съедать горсточку в день.

Для профилактики осенней хандры помогут витамины группы B, которые содержатся в крупах, зерновом хлебе, мясе, птице и рыбе. Диетолог также напомнила о витамине E, который необходим для кожи и волос в холодный период.

«Источник витамины E — это растительные масла, нерафинированные преимущественно. Две-три чайные ложки в еду хорошо бы было добавлять», — отметила специалист.

Из фруктов врач посоветовала обратить внимание на яблоки, которые можно долго хранить, и цитрусовые. В последних из-за плотной кожуры долго сохраняются витамины.

Забота о ментальном здоровье

Польза разнообразной и здоровой пищи для организма в осеннее время года неоспорима. Но в период, когда световой день постепенно становится короче, а погода пасмурнее, также нельзя забывать и о психическом здоровье. Именно в это время людей посещает сезонный недуг — осенняя хандра, сопровождающаяся снижением настроения и негативными мыслями. Но выход есть. Психолог Татьяна Потемкина поделилась советами, как избавиться от навязчивых негативных мыслей.

Можно для себя назначить определенное время, которое посвящено этим мыслям. И, если они посещают человека во внеурочное время, то человек может прерывать себя Татьяна Потемкина.

Негативные мысли также могут быть связаны с какими-либо событиями в жизни. По словам Потемкиной, в таком случае нужно проанализировать эту ситуацию и увидеть позитивные моменты.

Чтобы настроение в осенний период не падало, психолог посоветовала соблюдать режим сна, делать физические упражнения, встречаться и беседовать с друзьями. Отдельно психолог порекомендовала не менее двух часов проводить на улице и проходить всевозможные обучающие программы.

«Они помогают отвлечь человека от негатива, дурной погоды и ощущения зябкости внутри», — рассказала специалист.

Осенью люди также подвержены депрессии. Потемкина призвала отнестись к этому серьезно и обратить внимание на следующие признаки. К ним она отнесла нарушение сна или, наоборот, избыточная сонливость, снижение аппетита или, наоборот, повышение. Тревожными звоночками являются снижение концентрации внимания и уменьшение либидо.

«Если у человека есть все эти признаки, то стоит сходить к специалисты и получить конкретные рекомендации», — заверила эксперт.