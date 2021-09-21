Астрономическая осень наступит в России 22 сентября

Сезонные перемены погоды в России начнутся с 22 сентября, когда в стране наступит астрономическая осень. Придут холода, и пасмурных дней станет больше. Об этом главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила ТАСС.

Московский планетарий спрогнозировал, что астрономическая осень в Северном полушарии наступит в среду, ровно в 22:21. Вместе с этим ожидаются неумолимые перемены погоды. Теплое полугодие окончательно сменится холодным, а осадки приобретут площадной характер и перестанут быть локальными, как это бывает в летний период.

«Больше пасмурных дней становится, среднесуточная температура опускается ниже +10 градусов, прекращение вегетации растений, не формируется уже хлорофилл в листьях. Все, природа постепенно засыпает», — сказала метеоролог.

Вместе с астрономической обычно приходит и золотая осень, отметила синоптик. Листья начнут приобретать характерный окрас, температура упадет ниже +5 градусов, и начнутся листопады, написала «Газета.ru».

В Москве сегодня ожидается температура +5…+7 градусов, облачная погода и дождь, передал RT.

Между тем на Урале, где недавно выпал первый снег, отключили отопление в городе Карпинске. Там же остановили подачу холодной воды. Это произошло из-за ремонтных работ на водоводе, написало Ura.ru.