«Может, до конечной поедете?» Орский маньяк засветился в московском регионе

Мужчина, очень похожий на орского маньяка Валерия Андреева, засветился в московском регионе. На днях ориентировку на него выслали всем столичным отделениям полиции. А одна студентка считает, что видела его по дороге домой.

Похожий человек

Об ориентировке на Андреева в московском регионе стало известно 13 марта. Орского маньяка ищут с 2012 года. Предполагается, что примерно с 2006 года он причастен к исчезновению десятков девушек при одинаковых обстоятельствах. Официально известно о семи жертвах, но их может быть гораздо больше — около 40. Девушки исчезали в разных регионах, через которые пролегал маршрут Андреева.

Студентка московского вуза Мария (это псевдоним, настоящее имя собеседница попросила скрыть) на днях обратилась в полицию. Она предположила, что в общественном транспорте по дороге домой разговаривала с орским маньяком.

Мария рассказала «360», что на прошлой неделе ехала с учебы домой на общественном транспорте. За ней зашел мужчина, которого она раньше не видела, и сел напротив. По ее словам, на первый взгляд мужчине было 65-70 лет, он был седой, а некоторые зубы были золотыми.

Этот мужчина начал разговор. Сначала он зачем-то объяснил, зачем сел напротив Марии. Она его проигнорировала и продолжила заниматься своими делами. Однако мужчина задал вопрос: «Сколько в одном футе?» Мария ответила, но ошиблась. Мужчина поправил ее.

Студентка обратила внимание на внешний вид собеседника и отметила, что создавалось впечатление, будто он не был в душе дня три-четыре. Также ей показалось, что он когда-то сидел в тюрьме.

Потом что-то еще спросил. Потом шутил, улыбался все время мне, был напористым. Он спросил, где я учусь. Последняя фраза меня вообще в ступор ввела: «Может, вы до конечной доедете?» После этого он замолчал. Я нажала кнопку, вышла на остановке. Он поехал дальше Мария.

Мария предположила, что это орский маньяк, уже после встречи с ним. В вузе, где она учится, студенты часто пересылают друг другу ориентировки на людей, находящихся в розыске, чтобы все были в безопасности и знали хотя бы по фотографиям потенциальных преступников. Снимок орского маньяка тоже попал в вуз.

Валерий Андреев. Источник фото: ГУ МВД по Воронежской области

Когда Мария увидела фото Андреева, лицо показалось ей знакомым. По словам студентки, у нее фотографическая память — она может месяц помнить лица людей, с которыми как-либо контактировала. По ее мнению, на прошлой неделе в общественном транспорте она видела именно орского маньяка. После этого открытия Марии стало плохо, и на следующий день она не пошла на учебу.

«Вероятность [, что это был не он], есть, но память меня не обманывает», — добавила Мария.

«Пойдемте, я вас успокою»

Валерий Андреев скрывается с 2012 года. Тогда полиция вышла на него, заподозрив в причастности к нескольким изнасилованиям и убийствам. Триггером для правоохранителей стала история 18-летней жительницы Орска Ольги Журавлевой: 30 июня 2012 года она села в машину к Андрееву и пропала. Ее тело обнаружили спустя год в лесу под Орском.

С тех пор Андреев пропал из поля зрения полиции. В разные годы появлялись новости, что его видели то в разных регионах России, то в Казахстане. Ориентировки на орского маньяка прислали в Мордовию, Удмуртию, Карелию и Красноярск.

В последний раз Андреева видели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Журналистка «Новой газеты» Инна Иванова каталась с дочерью на велосипеде и встретила седого мужчину. Он пытался успокоить дочь журналистки. «Пойдемте, я вас успокою», — говорил мужчина и показывал в сторону многоэтажек.

В любом случае Валерий Андреев находится в розыске. В конце 2019 года его поисками занялся Интерпол. К Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин Интерпол подготовил список из восьми международных беглецов, разыскиваемых за предполагаемые преступления против женщин, включая убийство. Орский маньяк возглавил этот список.