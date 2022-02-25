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    25 февраля 2022, 04:03

    AliExpress продолжит продавать товары россиянам, несмотря на санкции

    «AliExpress Россия» продолжит обслуживать граждан РФ, несмотря на санкции

    Алексей Иванчин

    Маркетплейс «AliExpress Росия» продолжит обслуживать российских клиентов. Ограничительные санкции, введенные со стороны США и Евросоюза в адрес РФ, не повлияют на работу. Об этом сообщил РБК один из представителей компании.

    По словам собеседника агентства, все платежи для локальных пользователей будут осуществляться в стандартом режиме, без ограничений. Вывод средств для российских продавцов не станут ограничивать, эта процедура будет проводиться стабильно в любое удобное время.

    «Мы ожидаем, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем для наших пользователей, включая трансграничные покупки», — рассказал представитель компании.

    Он пояснил, что вне зависимости от того, совершается ли покупка у отечественного или иностранного продавца, все платежи проходят через «AliExpress Россия» без ограничений.

    Санкции против нескольких крупнейших российских банков были введены Великобританией и США 24 февраля в ответ на начало спецоперации в Донбассе.

    «AliExpress Россия» является совместным предприятием китайской компании Alibaba Group, VK, USM International и РФПИ.