AliExpress продолжит продавать товары россиянам, несмотря на санкции

Маркетплейс «AliExpress Росия» продолжит обслуживать российских клиентов. Ограничительные санкции, введенные со стороны США и Евросоюза в адрес РФ, не повлияют на работу. Об этом сообщил РБК один из представителей компании.

По словам собеседника агентства, все платежи для локальных пользователей будут осуществляться в стандартом режиме, без ограничений. Вывод средств для российских продавцов не станут ограничивать, эта процедура будет проводиться стабильно в любое удобное время.

«Мы ожидаем, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем для наших пользователей, включая трансграничные покупки», — рассказал представитель компании.

Он пояснил, что вне зависимости от того, совершается ли покупка у отечественного или иностранного продавца, все платежи проходят через «AliExpress Россия» без ограничений.

Санкции против нескольких крупнейших российских банков были введены Великобританией и США 24 февраля в ответ на начало спецоперации в Донбассе.

«AliExpress Россия» является совместным предприятием китайской компании Alibaba Group, VK, USM International и РФПИ.