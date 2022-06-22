Михаил Онуфриенко: положение ВСУ в Лисичанске и Северодонецке безнадежно

Российские войска не прекращают наступление на Лисичанск и Северодонецк. Они уже окружили украинских боевиков в укрепрайоне Горское-Золотое, а совсем скоро положение военнослужащих ВСУ в обоих городах станет безнадежным. Об этом заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко, разобравший ситуацию на фронтах.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Бойцы ВСУ в кольце блокады

Наступление наших вооруженных сил на Лисичанск и Северодонецк со скорым окружением группировки украинских боевиков теперь отмечают не только наши специалисты, но и киевские аналитики и политики, а также западные эксперты. И этому есть несколько причин.

Во первых, за последние сутки многое изменилось — наши вооруженные силы освободили западную часть Тошковки. Бои шли около месяца. Во вторых, наши подразделения закрепились сразу в Устиновке, Лоскутовке, Подлесном и Мирной Долине. Взяли Рай-Александровку. Интенсивные бои начались на западной окраине Горского, таким образом, укрепрайон Горское-Золотое оказался действительно в кольце блокады.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме этого, продолжаются бои в Белогоровке и ряде окрестных сел, находящихся непосредственно на трассе из Бахмутова, он же Артемовск, в Лисичанск. В самом Северодонецке, где, возможно, кто-то рассчитывал на контрнаступление или деблокаду, стало очевидным окружение на заводе «Азот» группировки, в которой около тысячи штыков.

Остатки добивают в Сиротино на южной окраине Северодонецка, они прижаты к реке, и тоже без шансов на успех. То есть всем становится очевидно, что местными силами проблему не решить, но и подкрепление взять неоткуда. Попытки же отвлечь внимание на других направлениях, например, повторная атака Павловки под Угледаром заранее понимая, что это бессмысленно, ни к чему не привела.

На Николаевском направлении, где точно также несколько раз пытались навести понтонные переправы и закрепиться на левом берегу Ингульца, был успех. При этом только за этот месяц в Херсонской области было сбито пять штурмовиков и истребителей вооруженных сил киевского режима. То есть понятно, что они там быстро заканчиваются. Это не единственное место, где сбивают самолеты. Сбивают их и над Донбассом, и в Харьковской области.

Падение укрепрайонов

В Харьковской области вооруженные силы украинского режима теряют даже те позиции, которые занимали после отхода наших войск. Бои сейчас идут в Старом Салтове. Попытки наведения переправ через Северский Донец тоже успеха не принесли. Все эти попытки предпринимались на разных направлениях в течение всего последнего месяца, но они так и не привели к ослаблению давления наших вооруженных сил на лисичанско-северодонецкую группировку.

Источник фото: РИА «Новости»

Идущие сейчас бои в районе Богородичного, где находится Святогорская лавра, возле Краснополья и Мирной Долины свидетельствуют о том, что через несколько дней укрепрайоны этих населенных пунктов падут. Тогда бои начнутся за славянско-краматорскую группировку. Тогда положение Лисичанска и Северодонецка станет просто безнадежным.

К тому же бои сейчас идут в нескольких километрах от Бахмута, который Артемовск. Причем на этом участке фронта положение хуже губернаторского, потому что брать подкрепление неоткуда. И на помощь запада рассчитывать не приходится, потому что киевский режим сам же называет сроки не раньше середины июля. То есть личный состав — пушечное мясо — и так бросили все, что собрали, а дополнительных вооружений нет.

Украина осталась без сил

При этом за последние сутки наши войска сбили снова один 25-й и один МиГ-29. Видимо, для того, чтобы не кончились самолеты в самый интересный момент. Как сообщает Business Insider, Словакия собирается передать свои МиГ-29 киевскому режиму. Сделает она это сразу после того, как Польша и Чехия гарантируют ей защиту воздушного пространства. Затем Словакия получит от США закупленные F-16. Но это же тоже явно произойдет не сегодня, не завтра и не следующей неделе. Тем более передача самолетов — процесс достаточно трудоемкий и сложный.

Источник фото: РИА «Новости»

Поэтому все упирается в сроки, и всем становится понятно, что Лисичанск и Северодонецк не удержать. Про Славянск, Бахмут и Краматорск я не говорю, потому что нам можно надеяться на что-то другое. Но так как сил у киевского режима ни на что не осталось, то на остальных направлениях, на остальных театрах военных действий ничего значимого не происходит.

Нашим же вооруженным силам явно достаточно того, что там стабилизированы линии фронта и все усилия стянуты именно на то, чтобы прекратить обстрелы Донецка, Горловки и других близлежащих городов. Этому помогает, в том числе, уничтожение вот такого крупного укрепрайона, тем более что уже в окружении, в Горском и Золотом находится до 2,5 тысячи штыков. Но, учитывая большие потери, полагаю что там их не более 1,5 тысячи осталось.