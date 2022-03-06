В мире остались шесть человек, которые не знают о событиях в мире. Они «летят» на Луну

В мире осталось лишь шесть человек, которые не в курсе спецоперации в Донбассе. Они имитируют полет на Луну в рамках так называемого изоляционного эксперимента. По плану три женщины и трое мужчин пробудут в информационном вакууме больше 200 дней. Теперь организаторы гадают, как они отреагируют на перемены во внешнем мире.

SIRIUS-21 — имитация полета на Луну

Во время проекта под названием SIRIUS-21 участники в течение 240 дней имитируют полет на Луну, то есть это полное воспроизведение основных характеристик межпланетной экспедиции.

Участвуют в проекте трое мужчин и три женщины — из России, США и ОАЭ. Экипаж делится на командира, бортинженера, трех исследователей и врача. Все они должны пройти несколько этапов: выход на орбиту Земли, полет к планете, орбитальный облет этой планеты и выбор приземления. После этого экипаж должен посадить модуль и провести научные исследования.

Затем наступит следующий этап. В него войдут возвращение на орбиту и прием с Земли транспортно-грузовых кораблей. Тогда на планете начнут строить первую базу — дистанционно. В завершение экипаж должен самостоятельно вернуться домой.

Никаких внешних контактов

В проекте предусмотрели максимально точную имитацию полета на Луну. А это значит, что никаких контактов с внешним миром не допускается. По сценарию, экипаж находится далеко от дома и помогать участникам никто не будет.

Одна из главных задач эксперимента — изучение психологических особенностей поведения экипажа. Это касается как отношений внутри коллектива, так и реакции на внешние факторы. Ведь по окончании проекта «космонавтам» придется вернуться в привычную жизнь и воспринять информацию обо всем, что произошло за время их отсутствия.

На данный момент эксперимент продолжается. Однако, возможно, его все же прекратят раньше срока.

Запад переживает за реакцию американцев

Английская газета Daily Mail уже выпустила материал, где выразила опасения, как американские космонавты Уильям Браун и Эшли Ковальски отреагируют на спецоперацию России в Донбассе.

Единственным контактом группы с внешним миром, по данным издания, являются письма, которые загружаются на защищенный сервер. Им управляет координатор, участвующий в эксперименте. NASA заявляет, что они также получают ежедневные «сводки новостей» и «хорошо осведомлены» о ситуации на Украине.

Сейчас организаторы эксперимента, как отметило издание, не уверены, что письма, написанные после начала спецоперации в Донбассе, доходят до команды или хотя бы того, кто отвечает за контроль над сервером. При этом NASA утверждает, что связь не прерывалась.