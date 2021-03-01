Оливковое масло из-за непогоды в Испании подскочит в цене. Но запасаться им не стоит

Жители России начали привыкать к оливковому маслу благодаря пандемии. Но скоро постоянный ингредиент многих блюд, косметических средств и даже религиозных обрядов подорожает во всем мире.

Россиян предупредили о росте цен на оливковое масло в пределах 15%. Кто-то видит связь с курсом валют, другие эксперты винят скудный урожай в Испании. Страна уже давно стала мировым «оливковым» лидером, но из-за засушливой осени, холодной зимы и шторма «Филомена» в этом году сбор оливок будет куда меньше привычных 50% мирового производства. Не слишком урожайный год и у Греции с Италией.

Уже в январе испанское оливковое масло Extra Virgin стоило примерно 2,54 евро за один килограмм. Это примерно на 21% выше, чем в прошлом году. А цены на масла из Италии и Греции в сравнении с прошлым годом увеличились на 44,4 и 17,7% соответственно, написал «Коммерсант» со ссылкой на материалы Еврокомиссии.

Оливки не первый раз набивают себе цену. Жаркая погода 2014 года увеличила стоимость испанского, греческого и итальянского масел, рассказывал сайт kр.ru. В 2016 году масло поднималось в цене из-за засухи, а также болезни и гибели итальянских оливковых рощ, писал сайт «Основное блюдо». В 2017 году капризы погоды снизили урожай и, как следствие, ощутимо повысили цены на масло из Испании, Греции и Италии, отмечал телеканал «Санкт-Петербург».

Разумеется, подорожание скажется не только на России, отметила в беседе с «360» исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова.

«Мы живем в общем мире, и если оливковое масло подорожает у европейского производителя, то оно, разумеется, поднимется в цене и у нас, и у других покупателей. Там, где масло используется в производстве, это также скажется на себестоимости конечного продукта. Но у нас таких товаров не так много: самый распространенный — это, пожалуй, майонез с оливковым маслом», — пояснила эксперт.

Специалисты уверены, что большинство россиян не заметят роста цен, отметил «Коммерсант». Россия в год импортирует 15–20 тысяч тонн оливкового масла, что менее 0,3% рынка всех растительных масел. Однако популярность оливкового масла у россиян растет. Почти за год — с февраля 2020 года по нынешний январь — продажи продукта увеличились на 7,7%.

Средиземноморская диета

Возможно, такой рост был связан с режимом самоизоляции в период пандемии. Длительное пребывание дома, а также закрытие многих точек общепита привело к тому, что многие люди сами принялись готовить. При этом старались соблюдать принципы правильного питания. А оливковое масло с древних времен входит в состав средиземноморской диеты, отметила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«Она по праву считается одной из наиболее благоприятных диет для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Считается, что оливковое масло при регулярном использовании способно снизить холестерин и риск коронарной недостаточности», — сказала Соломатина в разговоре с «360».

Многие уверены, что это идеальный пример сбалансированного и разнообразного питания. Диета основана на традиционных для Средиземноморского региона продуктах. Основной акцент в питании делается на овощах, фруктах, зерновых, рыбе и оливковом масле. Средиземноморская диета снижает риск диабета и других проблем со здоровьем, нормализует вес.

Но повышение цен на оливковое масло повлечет за собой и рост цен на блюда греческой, испанской и итальянской кухни, пояснил «360» шеф-повар Денис Сидоркин. Подорожание также может коснуться и меню кухонь других стран, для которых важны оливки. Один из таких примеров — марокканский суп харира, который особенно популярен на Рамадан.

В то же время бежать и закупать ящики с оливковым маслом не стоит: со временем оно портится и выдыхается. Это не вино, которому годы придают дополнительный шарм и стоимость, масло желательно употребить в первый год после изготовления. Да и это время его рекомендуют хранить герметично закрытым в сухом, прохладном и темном месте.

Не пищей единой

Хотя оливковое масло хорошо знакомо большинству кулинаров, оно также активно используется косметологами. Еще жительницы Древнего Египта регулярно делали омолаживающие маски на основе масла. Сегодня также большой популярностью пользуется косметика на основе оливкового масла класса extra-virgin, которое производится только из натурального сырья, имеющего кислотность не более 0,8% и чей вкус определяется как «прекрасный».

Помимо масок и кремов, оливковое масло активно используется в составе различных шампуней, гелей и мыла. Фармакологи добавляют масло в витаминные растворы, а специалисты по ЛФК делают с ним лечебный и спортивный массаж.

Служители культов также издревле применяют оливковое масло. В православной традиции используют елей (так в старину называли высший сорт масла) и миро — оливковое масло, соединенное с виноградным вином и ароматическими растениями. У католиков оливковое масло наносится на лоб во время конфирмации.