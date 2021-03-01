СМИ: поставщики оливкового масла в России предупредили о росте цен

Оливковое масло может подорожать в России из-за снижения урожая оливок в некоторых странах, которые его производят. Об этом поставщики уведомили российские торговые сети, написала газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Масло может подорожать на 15%. Один из поставщиков заявил изданию о том, что это связано с ожиданием снижения урожая оливок в Испании. Ведь на это государство приходится порядка 50% мирового производства оливок. Однако из-за неблагоприятных климатических условий, в частности шторма «Филомена» и холодной зимы, сбор оливок в этом году окажется меньше ожидаемого. Власти Андалусии уже понизили прогноз производства оливкового масла в этом сезоне с 1,34 до 1,05-1,1 миллиона тонн из-за «Филомены», жаркой и засушливой погоды осенью 2020 года.

Собеседник газеты добавил, что ситуация усугубляется и из-за возможного снижения урожая оливок в Греции и Италии на 10-30%. По данным Еврокомиссии, в январе испанское оливковое масло Extra Virgin стоило 2,54 евро за один килограмм. Это на 21% выше, чем в 2020 году. Цены на итальянское и греческое масло Extra Virgin тоже подскочили.

В крупной торговой сети изданию сообщили, что новые заказы по импорту масла из Италии приходят с повышением цены на 6-15%, по Греции цены пока не менялись. В другой сети заявили, что получали новости о повышении цен на оливковое масло, но они связаны с курсом валют. Один из поставщиков отметил, что сети пока не согласились на рост цен.

Росстат назвал три продукта, которые подорожали в России в конце февраля.