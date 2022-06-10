Олег Митволь участвовал в громких скандалах, когда был чиновником. Но арестован из-за метро

В аэропорту Внуково при попытке вылететь за рубеж арестовали экс-заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя. Задержание связано с хищением денег, выделенных на строительство метро в Красноярске. Речь идет более чем о 900 миллионах рублей. Митволь прославился громкими расследованиями в природоохранной сфере, а также скандалами со звездами. Например, с Аллой Пугачевой.

Задержание Митволя

Бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя арестовали по делу о хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, сообщил РБК источник в силовых структурах. Известного в прошлом чиновника задержали в московском аэропорту Внуково. Он собирался улететь с семьей на отдых. Теперь он проведет месяц и 17 дней под арестом. Позже помощница Митволя Инга рассказала, что правоохранительные органы ведут проверку.

«Адвокат подтверждает, что Олег Митволь был задержан 10 июня в аэропорту Внуково сотрудниками ФСБ Красноярского края, когда собирался на запланированный отдых в Турцию с семьей. Проводится проверка по факту хищения 900 миллионов рублей. Митволь находится во взаимодействии с властями. Мера пресечения, установленная красноярским судом, будет обжаловаться. Сейчас Олег Львович заключен под стражу до 24 июля», — сказала Инга.

Митволь проходит по уголовному делу как председатель совета директоров компании «Красноярский ТИСИЗ». По статье «Мошенничество в особо крупном размере» ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Изобличить остальных

Митволь пошел на досудебное соглашение по делу. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, фигурант дела не только признал вину, но даже намерен изобличить причастных к совершению преступлений.

«При таких обстоятельствах считаю решение Митволя единственно правильным: снять грех с души, чистосердечно во всем признаться и начать активно сотрудничать со следствием», — заявил Хинштейн.

Если у Митволя действительно были сообщники, в его деле может появиться еще две статьи УК. Об этом «360» рассказал правозащитник Александр Ионов.

«Видимо, Митволь решил сотрудничать с правоохранительными органами сразу, так как, скорее всего, у следствия есть неопровержимые доказательства участия его в тех или иных преступных схемах, где он получал финансирование. Возможно, это финансирование было получено нечестным путем», — пояснил правозащитник.

Ионов отметил, что в РФ случаев мошенничества довольно много и речь часто идет о сотнях миллионов рублей, которые израсходовали не по назначению.

«А Митволь все-таки мог пользоваться тем, что у него были друзья в определенных кругах. Возможно, увидим, как кого-то из действующих чиновников привлекут к ответственности вместе с ним», — подчеркнул Ионов.

Клип жены, конфликты с Пугачевой и «Домом-2»

Митволю 55 лет. Это российский политик, бывший префект Северного административного округа города Москвы, а также бывший заместитель руководителя Росприроднадзора — Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Он же общественный деятель в сфере экологии и защиты окружающей среды.

Также Митволь выступал как продюсер музыкального альбома «Я буду ждать тебя всегда» (2007), записанного его женой Людмилой — бывшей ведущей утренних программ на ОРТ и издателем журнала для девушек-подростков «Поколение девчонок».

При этом в 2004 году, получив назначение на пост заместителя руководителя Росприроднадзора, Митволь вступил в конфликт с певицей Аллой Пугачевой. Чиновник обвинил звезду в незаконном строительстве бани в природоохранной зоне и потребовал снести постройку, писали «Известия». Пугачева обвинения не признавала.

Тогда же Митволь выступал против телестройки «Дом-2». Он обвинил проект в связанных с охраной природы нарушениях. А в 2009 году, будучи уже префектом Северного административного округа Москвы, чиновник стал бороться с местным гей-клубом.

В последние годы некогда популярный Митволь отошел в тень. Однако в 2004–2009 годах его фамилия появлялась в СМИ чаще, чем имя непосредственного руководителя Росприроднадзора. В частности, Митволь заполнился борьбой с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом.

В 2012 году Митволь создал партию «Альянс зеленых». А в последнее время он был председателем совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий («Красноярский ТИСИЗ»).

Строительство метро в Красноярске

Необходимость метрополитена в Красноярске появилась в 1960-е годы. А в начале 1970-х линии метро внесли в генеральный план города. Правда, непосредственно начали строить метро существенно позже — в 1995-м. Через три года финансирование пошло на убыль. А в 2009-м процесс заморозили вовсе. Для его завершения не хватало финансов.

Три года назад краевое транспортное управление заключило с трестом, где работал Митволь, контракт на проведение инженерных изысканий в рамках строительства новых станций красноярского метро. Следствие полагает, что «Красноярский ТИСИЗ» выполнил лишь часть работ, а оплату получил в полном размере — 954 миллиона рублей. Сам же Митволь утверждал в 2020 году, что организация завершила разработку проекта строительства метрополитена в Красноярске — на два месяца раньше запланированного.

Власти города планировали возобновить работы по стройке метро в 2022-м, получив на это инфраструктурный кредит. Завершить строительство первой линии красноярского метро должны были к 2026 году.