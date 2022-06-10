Адвокаты Митволя обжалуют заключение под стражу экс-префекта САО

Защита бывшего префекта САО Москвы Олега Митволя обжалует его заключение под стражу в законном порядке. Об этом «360» заявила его помощница Инга.

По ее словам, сотрудники ФСБ задержали Митволя, когда он вместе с семьей собирался вылететь на отдых в Турцию из аэропорта Внуково.

«Митволь находится во взаимодействии с правоохранительными органами. Избранная мера пресечения, установленная Красноярским районным судом, обжалуется в установленном законом порядке», — заявила Инга.

Адвокат Александр Добровинский сообщил «360», что арест Митволя станет уроком для тех, кто собрался начать политическую карьеру ради заработка денег.

«Мне интересно — арест Митволя станет ли уроком людям, которые идут в политику за деньгами? Ведь это самое распространенное мнение: хочешь заработать денег — иди в политику. В итоге от тебя отрежут и политику, и деньги», — сказал Добровинский.

Адвокат сравнил Митволя с боксером, который хотел выступать в тяжелом весе, но остался в полусредней весовой категории.

«Следствие покажет, что у них есть, так что посмотрим, как будут разворачиваться события», — заключил он.

Бывшего замруководителя Росприроднадзора и экс-префекта САО Москвы Митволя отправили под стражу на один месяц и 17 дней, до 24 июля 2022 года.

Следствие подозревает его в хищении более 900 миллионов рублей при строительстве красноярского метро.