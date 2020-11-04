Окончание выборов в США совпало с резней и протестами. Пока считают голоса, люди выходят на улицы

Результаты выборов президента США еще не объявили, однако протесты в стране уже начались. Американцы вышли на улицы и перекрыли дороги в разных штатах, а также устроили резню возле Белого дома.

Выборы президента США прошли 3 ноября, сейчас идет подсчет голосов. Несмотря на то, что результатов еще нет, оба кандидата на пост главы государства уверены в своей победе. По предварительной информации, с небольшим перевесом побеждает Джо Байден, однако ситуация постоянно меняется.

Точные результаты станут известны спустя несколько дней, однако недовольные возможным исходом голосования уже сейчас вышли на улицы. Протесты начались в разных штатах страны, в некоторых местах уже есть пострадавшие.

Нападение у Белого дома

Неизвестные напали с ножом на людей, которые собрались возле Белого дома. Пострадали четверо — трое мужчин и женщина. Их госпитализировали, сейчас их жизням ничего не угрожает.

Полицейские считают, что в нападении замешаны трое человек, подозреваемых ищут. По мнению правоохранителей, преступники могут входить в крайне правую группировку, которая поддерживает действующего президента Дональда Трампа.

Власти пока не знают, с какой целью возле Белого дома собрались люди. Есть версия, что они решили дождаться там результатов голосования. Кроме того, правоохранители пока не могут с уверенностью сказать, есть ли связь этого нападения с выборами.

Ранее СМИ сообщили о столкновениях полиции с протестующими у Белого дома в Вашингтоне. Однако эта информация оказалась недостоверной. Издания опубликовали ролик, который не относится к сегодняшним событиям, На видео попали беспорядки, которые были в стране во время протестов активистов Black Lives Matter.

«К черту Трампа!»

Десятки американцев вышли к мэрии Нью-Йорка, требуя немедленной отставки действующего президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса. Протестующие расположились недалеко от парка Юнион-сквер и начали скандировать речевки в адрес американского лидера. Их процитировало РИА «Новости».

«К черту Трампа»;

«Нет фашистским США»;

«Трамп крадет наши выборы»;

«Трамп не мой президент»;

«Трамп, Пенс, уходите сейчас».

По данным агентства, в толпе есть представители Black Lives Matter — об этом говорят транспаранты с лозунгами движения, которые держат в руках некоторые участники.

Несмотря на это, ситуация в Нью-Йорке остается спокойной. За протестующими наблюдает полицейский вертолет, а в городе работают усиленные патрули правоохранителей.

Задержания в Лос-Анджелесе

Протестующие вышли и на улицы Лос-Анджелеса. Они перекрыли железнодорожные пути и отказались расходиться, когда акцию признали несанкционированной.

Правоохранители велели толпе разойтись по домам, однако люди не стали их слушать. В результате полиция задержала уже около 40 митингующих.

Протесты в Сиэтле

На ночную акцию в Сиэтле вышли представители движений «Антифа» и Black Lives Matter. Они поддержали кандидата от демократов Джо Байдена.

По данным телеканала Fox News, протестующие разделились на группы и перекрыли дороги. Для этого они использовали дорожные ограждения и вбивали в асфальт гвозди. Полиция признала незаконной эту акцию и несколько раз призывала американцев перейти к мирному митингу, но люди не прислушались. В результате правоохранители начали задерживать нарушителей. По последней информации, они схватили восемь человек.

Телеканал отметил, что один из нарушителей — водитель, который попытался объехать преграду и заехал на велосипедную дорожку. Все остальные принимали непосредственное участие в акции: преграждали путь или нападали на полицейских.