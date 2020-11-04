Неизвестный порезал ножом четырех человек у Белого дома

Трое мужчин и женщина сейчас госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. На месте работают сотрудники полиции, они разыскивают трех подозреваемых. У них есть предположение, что преступники могут входить в крайне правую группировку, поддерживающую президента Дональда Трампа.

Вероятно, люди могли собраться у здания в преддверии оглашения результатов выборов. Но власти пока не знают наверняка, связано ли нападение с выборами.

Ранее в Вашингтоне прошли массовые акции протеста. Шествие активистов началось с BLM Plaza, недалеко от Белого дома. Марш сопровождался громкой музыкой, лозунгами и даже драками. Известно о задержании одного водителя фургона с символикой BLM. А до этого митингующие перекрывали целую улицу перед Белым домом.

Во вторник, 3 ноября, в США состоялись президентские выборы. Оба кандидата заявляют о победе. По предварительным данным, с небольшим отрывом выигрывает Байден. Но окончательные результаты будут известны через пару дней.

Накануне в Париже полицейские задержали мужчину, разгуливавшего по улицам с мачете в руках. Он не успел никого поранить. Однако для его задержания перекрывали улицу.