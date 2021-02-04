Таджик обезглавил беременную жену в Перми. Разбираться с делом пришли около 100 его земляков

Житель Перми убил жену и отрезал ей голову из-за ее желания сделать аборт. После расправы он лишил жизни отца девушки. Мужчину сразу же арестовали полицейские. Убийца оказался членом таджикской диаспоры, представители которой хотели устроить над ним самосуд.

Ярость на улице Есенина

Следователи сообщили, что 3 февраля мужчина в квартире на улице Есенина убил ножом свою возлюбленную, а затем около подъезда этой же многоэтажки, ее отца. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам.

Его зовут Шахназар Шасафаров. Он родился в 1994 году в Таджикистане. Сейчас является гражданином РФ и живет в России. Работает грузчиком на рынке в Перми. Убитые — его жена и тесть. Об этом стало известно из его допроса. Материалы предоставила пресс-служба ГУ МВД по городу Пермь.

«Я готов полностью вину признать», — сказал он на допросе и добавил, что раскаивается.

Спор из-за аборта

Мужчина рассказал, что пошел на преступлении из-за семейного конфликта. Его 20-летняя жена Шабнам заявила, что хочет сделать аборт, развестись с ним и уйти жить вместе с двумя детьми к отцу. Эти разговоры продолжались несколько дней. По его словам, тесть полностью поддерживал свою дочь в этом вопросе.

В среду, 3 февраля, мужчина пришел домой около 16:00 или 17:00. Спор разгорелся с новой силой. Тогда Шасафаров взял складной нож, которым пользовался в быту, и дважды ударил супругу в грудь. После этого она упала на пол, и он отрезал ей голову.

Когда он закончил с женой, то позвонил тестю и спросил, где тот находится. Родственник шел с работы домой. Убийца встретил его на полпути, поздоровался, а потом начал убивать. Как все произошло, по утверждению подозреваемого, он не помнит, поскольку находился не в себе.

По его словам, после произошедшего он сам хотел пойти в полицию и во всем сознаться. Однако до этого его успели задержать правоохранители. Полицейские завели уголовное дело об убийстве двух лиц. Днем 4 февраля на улице Есенина провели следственный эксперимент. Весь двор вокруг дома оцепили, а затем на место привезли самого Шасафарова. После завершения всех мероприятий подозреваемого отвезли в изолятор временного содержания. Рассмотрение дела мужчины должно пройти 5 января в Дзержинском районном суде.

Тихая семья

На допросе молодой человек также рассказал, что они с женой воспитывали двух детей: двухлетнего ребенка и пятимесячного. В момент убийства они были в квартире, но не видели происходящего. Сейчас дети находятся в медицинском учреждении, где им оказывают необходимую помощь.

«В настоящее время с семьей работают социальные службы. Специалисты органов опеки и попечительства дали консультацию родственникам по оформлению опеки над несовершеннолетними», — сообщили в региональном минсоцразвитии.

Соседка, которая живет этажом выше, рассказала корреспонденту «360», что семья всегда была тихая.

«Всегда у них тишина была. Что вчера произошло, я вообще не поняла. Свадьбу сыграли где-то три года назад. Не видала, что она (жена подозреваемого — прим. ред.) вообще выходила, выходила гулять. Я думала, у них вообще нет детей. Криков не было — ничего», — поделилась женщина.

Она добавила, что в тот день она услышала шум около 18:30. Когда выглянула в окно, то увидела собирающихся у дома молодых людей. Все они говорили не на русском языке.

Я видела, что молодой человек очень сильно кричал, плакал. Похож был на мужа [убитой девушки]. Его под руки двое увели за угол. <…> Я вышла на балкон и смотрю, что на дроге лежит труп. И 10-ти минут не прошло, как собралось около сотни человек. Это все были люди из Таджикистана. Их очень много было соседка

По ее словам, никаких драк и беспорядков возле дома не было. Подозреваемого забрали правоохранители, а на место приехали более старшие представители таджикской диаспоры.

«Хотели устроить самосуд»

Местные жители заверили, что это убийство стало первым в микрорайоне. Раньше все представители таджикской диаспоры жили мирно и не устраивали никаких конфликтов. В этот раз они хотели устроить самосуд над преступником.

«Они кричали и шумели и хотели устроить самосуд над убийцей. Омоновцы все оцепили и не пускали их к месту преступления. Полиция раздела убитого мужчину, чтобы проверить колотые и резаные раны. После ареста убийцы таджики принесли мешки и собрали окровавленный снег, они мыли улицу от следов крови», — рассказала еще одна соседка.

Источник фото: vk.com/news_set

Она отметила, что молодые люди разошлись только спустя несколько часов. Руководитель женсовета таджикской диаспоры Курбангуль Сиярова заявила, что организации запретили комментировать произошедшее.

«Известно только, что они хорошо жили, нормально. Мы сами ничего не понимаем. <…> Убитая была беременна. Утром я была еще в Москве, только приехала, может быть, станет что-то известно после того, как заберем убитых из морга», — сказала она.

Днем члены женсовета приезжали к родителям погибшей девушки. Сейчас они готовятся к похоронам погибших.