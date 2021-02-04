Жителя Перми заподозрили в убийстве возлюбленной и ее отца

Мужчину из Перми заподозрили в жестоком убийстве гражданской жены и ее отца. Предполагаемый преступник уже задержан.

Вечером 3 февраля в Дзержинском районе Перми, около подъезда многоэтажки, обнаружили скончавшегося мужчину, а в одной из квартир этого дома — труп женщины. Оба погибших с признаками насильственной смерти. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, открыто уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух лиц».

По горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался сожитель женщины. Следствие считает, что он 3 февраля убил ножом возлюбленную и ее отца.

Место происшествия осматривают следователи, идет допрос свидетелей. В скором времени пройдут необходимые судебные экспертизы.

«В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении ведомства.

Расследование дела продолжается.