Океан стал канализацией. США вылили в воду 26 млн литров нечистот

Красивейшие пляжи Лос-Анджелеса оказались недоступны для посещения. Как сообщило издание The Hill, в Калифорнии случился самый крупный сброс сточных вод в прибрежные воды. 26 миллионов литров отходов вылилось на пляжи Калифорнии. О самых грязных местах для отдыха в мире — в материале «360».

Город ангелов в нечистотах

Около 26 миллионов литров нечистот оказалось в океане из-за аварии на канализационной магистрали. В результате разлива сточные воды прошли по жилым кварталам и попали в канал Домингес, который впадает в гавань Лос-Анджелеса.

Репортер издания Джессика Де Нова сообщила в своем Twitter, что район был «наполнен ужасными запахами и этой рекой неочищенных сточных вод, протекающей по их улице в четверг», добавив, что жители «надеются, что их правительственные лидеры сделают больше для улучшения качества жизни».

Бывшая член палаты представителей США Дженис Хан потребовала провести расследование поломки системы трубопроводов и канализационной инфраструктуры и определить причину неисправности.

«Разлив такого масштаба опасен и недопустим, и мы должны понять, что произошло», — говорится в заявлении Хан.

Пляжи в городе были закрыты в эти выходные, пишет RT. Пострадали округ Лос-Анджелес, Окридж и город Лонг-Бич. Из-за произошедшего могут пострадать дикие животные в море и на суше.

Гибель черепах в Мумбаи из-за мусора

Пляжи индийского города Мумбаи не стали жертвой неполадок в системе канализации, тут главным источником тонн мусора на пляжах являются сами люди.

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Так, на одном из городских пляжей гибли черепахи из-за того, что проглатывали пластиковые части отходов. Есть и более печальный пример: маленькие, только что вылупившиеся из яиц черепашки не могли добраться до воды из-за препятствий в виде мусора и погибали под палящим солнцем.

Поэтому в Мумбаи организовали программу очистки прибрежной зоны, в рамках которой спасли несколько километров пляжей.

Крушение контейнеровоза в Шри-Ланке

В этой азиатской стране в мае 2021 года произошло одно из крупнейших загрязнений после пожара на контейнеровозе рядом с Коломбо. Миллионы полиэтиленовых гранул оказались в воде, проглотившие их рыбы погибали.

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Тысячи военных и сотрудников службы безопасности в защитных костюмах чистили береговую линию, спасая популяции крабов и креветок.

«Это, вероятно, самое сильное загрязнение пляжей в нашей истории», — заявил тогда глава управления морской среды и защиты Шри-Ланки Дхаршани Лахандапура.

Ранее «360» рассказывал, как знаменитые пляжи Бали захламили горами мусора.