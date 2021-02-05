Сказочный Бали теперь свалка. Тонны пластика превратили остров в призрак

Пляжи индонезийского острова Бали опустели из-за пандемии коронавируса. Но прибрежные зоны пустыми не остались. Вместо туристов их заполонили горы мусора. Некогда манящие туристов пляжи теперь напоминают свалки с тоннами грязи. «360» разбирался, откуда на тропическом острове столько мусора, если там практически нет людей.

Толпы туристов заменили тонны грязи

Некогда популярные пляжи Кута и Джимбаран из-за пандемии коронавируса пустынны. Но без туристов их побережья теперь усыпаны пластиковыми бутылками, пакетами и стаканчиками, а также выброшенной обовью и одеждой.

Каждый день с самых популярных пляжей Бали собирают от 30 до 60 тонн мусора. Причем проблема усугубляется в период с декабря по март, когда сезонные ветры и проливные дожди выносят из океана на пляж огромное количество отходов.

Уже не первый год пластиковые отходы выносятся реками из центральных районов острова в океан и по пути засоряют городские водные артерии. Но местные жители считают, что в этом году проблема стала острее, чем когда-либо, и создает для острова еще один кризис.

Обычно, во время туристического сезона, отдельные курорты платят целой армии уборщиков за то, чтобы они круглосуточно убирали мусор с пляжей. Но коронавирус снизил поток туристов на остров и из-за этого многие компании сократили своих сотрудников.

Горы мусора на пляжах продолжают расти, несмотря на отчаянные ежедневные попытки местных властей убирать его, сообщило Daily Mail.

«Мы очень много работаем, чтобы очистить пляжи, однако мусор продолжает скапливаться. Каждый день для этого мы используем весь наш персонал, а также всю технику и транспорт», — рассказал представитель местного агентства по охране окружающей среды Ваян Пуджа.

По его словам, в последние месяцы бывали дни, когда местные жители убирали 30 тонн мусора с пляжей, но уже на следующий день возвращались и видели новые горы мусора, которые достигали уже 60 тонн.

И хотя приток мусора на пляжах Бали был обычным явлением в это время года, из-за погодных условий ситуация ухудшилась, отметил Пуджа.

Проблема с переработкой мусора

«Самая большая проблема в том, что переработка мусора в Индонезии неэффективна. Бали только начал реорганизовывать это», — рассказал руководитель Центра дистанционного зондирования и наук об океане при Балийском университете Геде Хендраван.

Источник фото: Puxabay

Губернатор Бали Ваян Костер призвал к серьезным действиям по очистке пляжей. По его словам, должна быть система переработки мусора, которая включит в себя необходимое оборудование, а также нужное число рабочих, чтобы они могли быстро убирать мусор на пляже.

«Более того, в сезон дождей и когда приезжают туристы, системы обработки мусора должны работать 24 часа в сутки», — отметил Костер.

Согласно исследованию, опубликованному журналом Nature Communications в 2017 году, Индонезия — один из крупнейших источников загрязнения: ежегодно в реки и в океан там сбрасывается до 200 тысяч тонн пластика.

Источник фото: Puxabay

Из-за пандемии Индонезия, как и многие страны мира, закрыла свои границы, что нанесло ущерб экономике Бали, которая обычно почти полностью зависит от иностранного туризма. В июле после трехмесячного перерыва предприятия вновь открылись для местных жителей.

Один из популярных курортов Кута превратился из шумной туристической зоны в заброшенный город-призрак, в котором сейчас повсюду можно увидеть только тонны мусора.