«Заразам плевать, верующий или атеист». Священники призвали россиян остаться на Пасху дома и молиться

Пасха в этом году будет 19 апреля. Богослужения и крестный ход пройдут без прихожан. Священники призывают православных оставаться дома и не рисковать здоровьем. Тем более что освятить куличи и яйца можно будет самим. А чтобы почувствовать единение, людям предложили простую и добрую акцию.

Церкви Москвы и Подмосковья закрывают из-за коронавируса. Угроза заразиться велика, ведь коронавирус уже выявили у 18 духовных лиц в 14 храмах Московской епархии. Еще у 21 человека наблюдаются симптомы инфекции, но диагноз пока не подтвержден.

Один из заболевших служит в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Сейчас богослужения там приостановили, а все двери опечатали, рассказал «360» представитель обители Александр, который остался присматривать за порядком.

«Батюшку причастили и соборовали. Ему стало немного получше. Но все равно они (врачи — прим. ред.) не гарантируют. Произошло улучшение, но кто его знает, как дальше будет. Но у него каждый год так по весне, в прошлом году тоже было воспаление, в позапрошлом, по-моему, тоже», — добавил Александр.

Диагноз священнослужителя из храма Святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове не подтвержден. По словам охранника церкви, COVID-19 в обители нет, однако два дня назад ее тоже закрыли. «Храм просто закрыт. У нас нет такого (коронавируса — прим. ред.). Закрылся недавно, дня два как не работает уже. Все находятся дома, в храме никого нет», — сказал охранник.

Как встретить Пасху в изоляции?

Еще в марте патриарх Кирилл призвал православных молиться дома, без посещения храмов. Богослужения в Страстную неделю и на Пасху столичные и подмосковные церкви проведут без прихожан.

Для верующих организовали онлайн-трансляции церковных служб. А православный журнал «Фома» пригласил православных христиан присоединиться к акции «Окна Пасхи»— в полночь зажечь лампаду или свечу в лампе и поставить на окно. Главное, быть осторожным и ставить подальше от занавесок.

В Московском патриархате рассказали, как в условиях изоляции самостоятельно освятить куличи и пасхи дома. Для этого перед праздничной трапезой нужно трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых…», а затем, если есть, окропить праздничную пищу святой водой со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

В беседе с «360» священник и религиовед Дионисий Батарчук напомнил, что в РПЦ есть практика послушания старшему, начальствующему. Он попросил прихожан прислушаться к словам медиков, биологов и собственному священноначалию, проявить послушание, остаться дома и «проводить Пасху келейно».

Я так понимаю, достаточный процент верующих людей будет говорить: «Да с нами Бог, да с нами Крестное знамение, святая вода, к нам ничего не прилипнет». Но знаете, такая вера, может, и помогает для какого-то внутреннего настроя. Но, как показывает история, различного рода заразам плевать, верующий человек или атеист отец Дионисий.

Недовольные такие решением, не исключил священник, будут. Но в сегодняшней ситуации ни в коем случае нельзя руководствоваться принципом объединения всего народа против общей беды. А стоит строго придерживаться заповеди «Не искушай Господа Бога твоего». Обратиться же к духовному отцу за советом можно и в интернете.

Духовная помощь в интернете

Пресс-секретарь Московской областной епархии священник Александр Сухарев рассказал «360», что в Подмосковье пока нет заболевших священнослужителей. Но праздничные богослужения и крестный ход будут совершать без прихожан. Тем, у кого возникла нужда пойти храм и помолиться, отец Александр рекомендовал посетить сайт Московской патриархии. Там размещены тексты богослужений, которые верующие могут совершать дома.

«На сайте патриархии есть последования — тексты богослужений, которые любой человек может совершать дома, когда он не может прийти в храм. Люди нецерковные их там найдут. А люди церковные и так знают, как молиться, если нет возможности прийти в храм. В каждом храме, у каждого священника есть телефон. Эти телефоны, как правило, доступны. Нет никаких препятствий, чтобы пообщаться», — заключил отец Александр.

Те, кому страшно или требуется помощь батюшки, добавил священник и религиовед Дионисий Батарчук, могут попросить ее в соцсетях или на специализированных православных порталах.

«Есть священники, которые до сих пор чураются интернета. Но есть огромное количество молодых продвинутых священников, которые чувствуют себя в Сети гораздо более естественно, чем среднестатистические юзеры», — добавил он.

В других странах

В Киево-Печерской лавре, где насчитывается более 90 заболевших, также прекратились общественные богослужения. Двое священнослужителей — архимандрит Нектарий и иеродиакон Наум — скончались. Во время брифинга 13 апреля мэр Виталий Кличко обещал, что город направил в лавру мобильные рентгеновские аппараты и медиков для забора анализов.

Еще одним заболевшим стал глава Синодального отдела по делам молодежи Украинской православной церкви, архиепископ Иона Черепанов из Свято-Троицкого Ионинского монастыря. По его словам, чувствует он себя относительно хорошо, хотя иногда поднимается температура. В Тернопольской области 6 апреля из-за вируса скончался 57-летний священник церкви Пресвятого сердца Христова Олег Винницкий, сообщила «Страна.ua».

В Грузии COVID-19 заболел один из священнослужителей. Его госпитализировали в клинику Вахтанга Бочоришвили в Тбилиси. Еще у одного духовного лица диагноз не подтвердился.