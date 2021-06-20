Одиннадцать из Таганской ОПГ. Что известно о группировке, убившей Деда Хасана

Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело участников Таганской преступной группировки. Членов ОПГ обвиняют в убийствах, похищении, краже, незаконном обороте оружия и многом другом. Банда также считается ответственной за убийство криминального авторитета Деда Хасана.

Замгенпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших членов преступной группировки «Таганская» Григория Рабиновича, Игоря Жирноклеева, Олега Русанова, Бориса Третьяка, Дмитрия Юхневича, Игоря Балашова, Германа Гришина, Геннадия Лукьянова, Сергея Щербакова, Сергея Щукарева и Марата Янбухтина. Уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Участников обвиняют в участии в вооруженной банде и преступном сообществе, грабежах и вымогательствах, незаконном обороте оружия и боеприпасов, убийствах и похищениях людей, а также кражах.

«В 2003–2017 годах в Москве соучастники по указанию Жирноклеева и Рабиновича совместно с другими членами сообщества участвовали в Москве в убийствах Владимира Рощина, Сергея Скорнякова, директора ОАО „Роспищепром“ Валерия Журавлева, юриста ОАО „Универмаг ‚Москва‘“ Андрея Бралюка, Армена Аванесова, адвоката Натальи Вавилиной, а также в похищении, ограблении и убийстве предпринимателя Алексея Покровского», — рассказали в Генпрокуратуре.

Членов преступной группировки также обвинили в убийстве криминального авторитета Деда Хасана. Его застрелили из снайперской винтовки с оптическим прицелом в момент, когда он выходил из ресторана на Поварской улице в Москве. Это произошло в январе 2013 года.

Многие детали стали известны следствию после того, как с ним в 2020 году начал сотрудничать один из авторитетов банды Юрий Малиновский. Он рассказал о том, что следил за Дедом Хасаном по указанию главы ОПГ. Малиновский утверждал, что Жирноклеев знал заказчика убийства.

Как появилась Таганская ОПГ?

Бурная деятельность преступной группировки началась еще в 1990-х и продолжилась в 2000-х. Окончательно пресечь ее удалось лишь в 2019 году, когда активных членов банды задержали и арестовали.

Таганская преступная группировка считается одной из старейших в России. Она долгое время оставалась на плаву по нескольким причинам. Например, если полиция арестовывала главаря банды, группировка не распадалась. На место одного лидера просто приходил другой. Еще у нее была своя разведывательная служба. С помощью разных технологий они постоянно следили за своими врагами и прослушивали все их разговоры.

Считается, что группировка была создана не позднее 1991 года Игорем Жирноклеевым, Александром Грабером и Игорем Шиловым. Состояла она из уголовников, а потому предполагалось, что ее члены действуют по «понятиям».

У группировки был свой куратор — Андрей Исаев, известный как Роспись. Из-за его неприязни к кавказцам банда позиционировала себя как славянскую. К созданию группировки также приложил руку Виктор Коледов по кличке Губа.

В начале своей деятельности члены банды контролировали мелкий и средний бизнес в Москве, а также следили за деятельностью криминальных банд, включая квартирных воров. Затем у ОПГ наступил тяжелый период: они начали войну с чеченскими преступными группировками.

На некоторое время банда распалась, но возродилась вновь в 2002–2003 годах. Тогда во главе стоял Жирноклеев, но уже в паре с Григорием Рабиновичем. Грабер и Шилов умерли в 90-х.

Теперь Таганская ОПГ ушла в торговый сектор, начав крышевать рынки, магазины и даже банки. Она захватывала предприятия за предприятиями. Еще по приказу главаря члены ОПГ могли следить за другими криминальными авторитетами и даже не боялись совершать на них нападения.

Еще один непростой период ОПГ пережила в 2005 году, когда на Коледова совершили покушение. Он остался в живых, но после этого многие главари банды поспешили уехать за границу. Они выбрали местом обитания Испанию, но там их быстро раскрыла местная полиция. Многих отправили за решетку.

Зато в России остались Жирноклеев и Рабинович, которые до 2019 года продолжали проворачивать преступные дела, включая громкое убийство Деда Хасана.