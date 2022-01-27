Российского блогера Арсения Котова избили и задержали в Египте. Якобы в кадр фотографа попала жена одного из местных жителей, что и спровоцировало драку и последующий суд. Однако на этом неприятности россиянина не закончились. Его вернули в участок, отняли паспорт и камеру. Якобы к его снимкам остались вопросы. Тем временем адвокаты советуют туристам быть осторожнее во время своих фотопрогулок. Оказывается, в мусульманских странах жители особенно трепетно относятся к снимкам.

Российского блогера избили в Египте

Популярный российский блогер и фотограф Арсений Котов рассказал о том, как его избили жители Каира, как он попал там сначала в больницу, а потом — в участок. Россиянин поделился этим в своем аккаунте Instagram.

По словам Котова, он прогуливался по столице Египта и делал снимки. Тем временем незнакомый местный житель схватил его за фотоаппарат и начал кричать, а также размахивать кулаками.

«Оказывается, он напал на меня, потому что подумал, что я сфоткал его ненаглядную жинку!» — рассказал Котов в stories.

Источник фото: instagram/northern.friend

В итоге мужчина ударил блогера по лицу и попытался разбить камеру. После этого началась драка.

«Подбегают трое его друзей, я внезапно оказываюсь на земле вниз лицом и мне в затылок летит булыжник. Дезориентирован, стою у полуразрушенной стены на краю склона, уворачиваюсь от следующего камня», — заявил фотограф.

Ему удалось сбежать от нападавших. Правда, не без травм и материальных потерь. У Котова из рюкзака пропали 100 долларов (порядка восьми тысяч рублей).

Источник фото: instagram/northern.friend

Более того, пострадавший россиянин оказался в полицейском участке, так как местный мужчина пожаловался на туриста. Был суд, где Котова уговорили пойти на мировую и вроде как освободили. Но затем снова вернули в участок и не выпускают.

«Теперь, после бессонной ночи, с сотрясением мозга, мной хочет заняться public security из-за фотографий гнилого района, пожалуйста, позвоните в МИД РФ и расскажите о ситуации», — написал блогер.

Источник фото: instagram/northern.friend

Россиянин рассказал агентству РИА «Новости», что полицейские в участке не разговаривают на английском языке, у него отобрали паспорт и фотоаппарат.

«Просто меня держат, ничего не происходит… Медицинскую помощь мне оказали минимальную: зашили рваную рану на голове, рану на руке — глубокую ссадину, и все… правый глаз почти ничего не видит», — сказал Котов.

Реакция российской стороны

Посольство РФ в Каире направило в МИД Египта ноту в связи с задержанием российского фотографа после конфликта с местными жителями, сообщили агентству РИА «Новости» в пресс-службе дипмиссии.

«Ведётся активная работа с египетскими властями по освобождению нашего соотечественника. В МИД Арабской Республики Египет направлена соответствующая нота. Идут интенсивные рабочие контакты», — подчеркнули в посольстве.

По настоянию дипломатов медики осмотрели Котова, россиянину оказали медицинскую помощь. Сотрудники консульского отдела посольства обеспечили блогера лекарствами и едой.

В посольстве предположили, что конфликт мог возникнуть на фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру. При этом вряд ли россиянина заинтересовал какой-то конкретный человек. Котов известен своими снимками архитектуры. Именно за такими фото следят его 324 тысячи подписчиков.

Источник фото: телеканал «360»

В мусульманских странах не стоит снимать людей на улице

Хоть Египет и светское государство, там есть элементы шариата, где сохранение изображения человека всегда было под запретом. Об этом «360» рассказал правозащитник, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.

«В данном случае, если россиянин пошел на мировую, он признал какую-то свою вину. Сам факт признания вины, вероятнее всего, и послужил основанием для дальнейшего задержания, для проверки всех обстоятельств, связанных с фото. <…> Возможно, предполагают, что в его объектив попали какие-то военные объекты или еще что-то, связанное с военной безопасностью Египта. Мы можем только предполагать», — пояснил адвокат.

По его словам, в таких ситуациях в первую очередь родственникам задержанного стоит обратиться в консульство. Там обязаны оказать помощь и содействовать привлечению адвоката.

Во многих мусульманских странах есть запрет на съемку людей на улице. Об этом рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

«Я не знаю законодательство Египта, но мне известно, что в мусульманских странах существует запрет на фотографирование других людей на улице без их разрешения, тем более женщин. В Великобритании, например, совершенно недопустимо фотографировать чужих детей. Это грозит большим штрафом и даже тюремным заключением. Думаю, в Египте примерно так же», — пояснила адвокат.

В восточных странах, где исповедуется ислам, религия действительно запрещает делать фотографии. В Египте к этому, казалось бы, относятся уже более лояльно. Однако есть достаточное число людей, соблюдающих традиции. Поэтому перед тем, как кого-то снимать, лучше убедиться, что человек не против. Особенно это касается женщин, которых, правда, лучше совсем не фотографировать. Военных и военные объекты в Египте снимать на камеру нельзя категорически.