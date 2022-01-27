Блогер Котов рассказал, что его избили за фото, а после задержали в полиции в Каире

Блогер Арсений Котов рассказал, что его избили в Каире в Египте, попытавшись разбить фотоаппарат. В своем Instagram он поделился историей побега от напавших на него местных жителей и задержания в полиции после случившегося, а также фотографиями с места событий.

Источник фото: Instagram Арсения Котова (@northern.friend)

«Иду я по горке, никого не трогаю, как ко мне подбегает мужик и хватает за фотоаппарат и начинает дико вопить на арабском, размахивая кулаками. Я стараюсь его успокоить, говорю что из России, турист. Но он настойчиво держит меня за фотоаппарат и рюкзак и тащит в сторонку. Пытаюсь вырвать фотоаппарат, но он бьет меня по лицу», — описал начало событий фотограф.

Источник фото: Instagram Арсения Котова (@northern.friend)

Дальше ему удалось «отбить» камеру и убежать, но после потасовки Котова ждали новые неприятности. После ночи в больнице, где блогеру старались помочь после полученных им травм, он оказался в участке полиции. По его словам, полицейские заинтересовались им из-за того, что он фотографировал неблагополучные районы Каира. Блогер обратился к общественности с просьбами помочь ему выбраться.