Очереди на вакцинацию в Москве рискуют стать рассадником инфекции. Там можно провести несколько часов

Ковидные ограничения подстегнули москвичей прививаться. Результатом оказались очереди в пунктах, расположенных в общественных местах, где никто и не думал соблюдать меры предосторожности. К тому же, как рассказали «360» москвичи, часть из них получила не ту вакцину, которую предлагали изначально.

Накануне московские власти объявили о новых противокоронавирусных мерах: с 28 июня вход в кафе и рестораны будет открыт только для вакцинированных или переболевших по специальному QR-коду. Причем если вы болели более полугода назад, это не считается, надо привиться. Можно предоставить результат ПЦР-теста, но действителен он будет три дня.

Москвичи на новость отреагировали быстро: уже сейчас в поликлиниках свободных мест на вакцинацию на ближайшие дни нет, а в парках и общественных местах, где можно привиться без записи, многочасовые очереди. Причем ни медицинский персонал, ни сами горожане, кажется, не обеспокоены тем, что в толкучке перед кабинетом легко можно заразиться.

Врачи напоминают: если между прививками человек заболеет, неважно чем, вторую инъекцию придется отложить. Значит, и получение заветного QR-кода отодвинется на неопределенный срок.

В живую очередь по записи

Москвичка Анна на собственном опыте проверила: власти столицы, хоть и добились цели — масштабной вакцинации, но о последствиях не подумали. Утром 23 июня Анна пришла по записи в свою районную поликлинику за 10 минут до приема, чтобы получить первый укол и отправиться на работу. На входе ее ждала стандартная процедура измерения температуры, проверяли и наличие маски. Но на этаже, где проводили вакцинацию, атмосфера была напряженная — работали всего три врача.

«Вся очередь говорит, что тут живая очередь и ее конец где-то в другом конце поликлиники. А медсестра говорит, что можно пройти по времени. Естественно, начались драчки, потому что к 09:55 не прошли даже те, кто был на 09:30», — рассказала Анна.

В итоге через полчаса москвичка смогла попасть только в первый кабинет, где ей дали заполнить анкету согласия и указать хронические заболевания, если они есть. После этого пациентов отправляли в очередную очередь — на осмотр врача. Ни дезинфекции воздуха, ни должного проветривания в помещениях, где толпились люди в очереди, Анна не заметила — в конце коридора только было открыто окно.

Я пришла к врачу. Там, естественно, тоже народу до хрена — никакой дистанции, все друг у друга сидят на головах. Даже попыток нет соблюдать дистанцию, это физически просто невозможно Анна.

Причем на осмотре температуру уже мерить не стали, как и давление. Врач, посмотрев на указанные Анной хронические заболевания, посоветовал ей привиться «Спутником V».

«Дальше врач относит бумаги в другой кабинет, а ты опять стоишь в дикой толпе. У меня нигде не спросили даже паспорт, документы не проверяют вообще никак. Мне кажется, если кто-то хочет получить сертификат, но не получить прививку, можно взять какого-то бомжа, который с твоими документами сходит», — уверена москвичка.

Повсеместная проблема

Аналогичные ситуации со столпотворением складываются по всей столице. В ГУМ, где прививают без записи, очередь выстроилась по всему верхнему этажу. Но если там люди пытались сохранять хоть какую-то дистанцию, то в других местах внимания этому не уделяли вовсе.

В социальных сетях появилось много фотографий возмущенных москвичей: пункты вакцинации рискуют стать главными рассадниками инфекции, потому что при аномальной жаре часами стоять в очереди в масках и перчатках никто не хочет. Особенно если прививочный пункт расположен в парке.

А ждать приходится долго. Москвич Валерий рассказал, что стоял в очереди на вакцинацию три часа. Дизайнер Анна Бережняк рассказала изданию «Мел», что пыталась получить заветный укол в столичных ТЦ. За второй дозой людей было немного, а вот желающие получить первый укол заняли почти весь этаж огромного «Европейского».

«Выглядит это немного пугающе. Люди при этом стоят кто в масках, кто без масок близко друг к другу в огромной очереди — и рядом ходят те, кто гуляет по магазинам», — объяснила она.

Москвич Алексей столкнулся с аналогичной ситуацией: первую дозу вакцины он получал в прошлом месяце в пустом вакцинационном пункте в ТЦ, а когда накануне пришел за вторым уколом, от пациентов не было отбоя.

Другой житель столицы, Влад, поделился тем, что ждать ему пришлось 2,5 часа — хотя пришел он в поликлинику, а не в парк, и не впритык, а за 20 минут до своей записи. Проблема, по словам Влада, была в том, что в назначенное время прививочный кабинет просто не открылся, а на первичном осмотре и непосредственно вакцинации работал один и тот же врач.

Доверяй, но проверяй

Причем собеседнице «360» Анне, когда все же удалось добраться до кабинета вакцинации, не показали, что собираются колоть, пока она не попросила показать ампулу.

«Потому что до этого в очереди была девушка, которая сказала, что она, вообще-то, хотела „Спутник V“, и только потом, когда ты выходишь из кабинета, прижимая ватку к плечу, идешь на стойку, твои бумаги там уже лежат — и они говорят, что тебе вкололи. Она узнала, что ей вкололи „ЭпиВак“», — объяснила Анна «360».

По какому принципу в сертификат вписывают, чем привили пациента, Анна уточнить не смогла. Сверить номер уникальной ампулы с тем, что вписали в бумаги, ей не дали. А после этого москвичку отправили стоять еще в одну очередь — за печатью, что вкололи ей именно «Спутник V».