Житель Абхазии обстрелял туристов из России. Главное о нападении на курорте

Два российских туриста получили ранения во время стрельбы в одном из пансионатов Абхазии. Огонь открыл местный житель — его не раз привлекали за разные правонарушения. Он тоже пострадал: осколок одной из выпущенных им пуль задел стрелка.

Нападение произошло на территории пансионата «Самшитовая роща» в абхазском городе Пицунда. В ночь на 15 июня местный житель открыл огонь по нескольким российским туристам. Пресс-служба МВД Абхазии уточнила, что в отделение милиции сообщили о выстрелах по телефону примерно в 00:20 по московскому времени. В ведомстве добавили, что нападение произошло в ресторане «Апсны», который находится на территории пансионата.

«Подъем» со ссылкой на очевидцев сообщил, что стрелок сам подошел к компании из пяти отдыхающих — трем мужчинам и двум девушкам — и начал к ним приставать.

Когда туристы попросили не мешать их отдыху, абхаз достал пистолет и открыл огонь. Этот момент попал на видео. Мужчина стрелял по ногам — ранения получили два человека. Одному три пули попали в левую стопу и колени обеих ног, а другому шесть пуль вошли в левую ногу и область таза. Сам стрелок тоже получил ранение — осколок одной из пуль срикошетил и зацепил его.

Состояние пострадавших

Пострадавшим туристам оказали первую помощь в Абхазии — на скорой их доставили в ЦРБ города Гагра. Затем их транспортировали в Россию и госпитализировали в одну из больниц Сочи. Пресс-секретарь посольства в республике Денис Лавриков подчеркнул, что сейчас их жизнь вне опасности, несмотря на то, что полученные ранения оказались достаточно тяжелыми. Его процитировал ТАСС.

«Мы все это дело держим на контроле вместе с консульством и представителем МВД России в Абхазии, плотно работаем с МВД Абхазии по всем вопросам инцидента. С отдыхающими уже все хорошо, им оперативно оказали первую помощь и уже вывезли в Сочи, и дальше [они] там проходят лечение. Ранения достаточно тяжелые, но сейчас нет угрозы жизни», — сказал Лавриков.

Сам нападавший находится в ЦРБ Сухума. Его взяли под стражу.

Что известно про стрелка

В МВД Абхазии сообщили, что на российских туристов напал гражданин республики 1978 года рождения Дмитрий Пилия. Он родился и проживает в селе Лыхны Гудаутского района. Мужчину не раз привлекали к уголовной ответственности за разные правонарушения. Незадолго до нападения он незаконно приобрел оружие — скоро должен был состояться суд по этому вопросу.

«17 мая текущего года органом предварительного расследования УВД по городу Сухум в отношении вышеназванного гражданина было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. 18 мая в отношении Пилии Дмитрия избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что 4 июня завершилось предварительное расследование по делу — материалы направили в Сухум для рассмотрения по существу и вынесения приговора.

Реакция на случившееся

Министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар рассказал радиостанции «Sputnik Абхазия», что в республике собираются ужесточить ответственность за незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия.

«В данный момент данная статья предусматривает до трех лет лишения свободы, что является нетяжким преступлением. И поэтому все задерживаемые не отбывают реальный срок, в основном выходят под подписку о невыезде. МВД считает, что если не будет реальных сроков за незаконное ношение оружия, то ситуацию будет сложно изменить», — отметил он.

При этом в пансионате, на территории которого произошло нападение, призвали не накалять ситуацию вокруг случившегося. Руководство подчеркнуло, что приняло решение усилить меры безопасности. Сообщение пресс-службы процитировал Sputnik.

«Руководство пансионата планирует усиление мер безопасности на территории пансионата ввиду наступающего высокого сезона. Главный приоритет нашей работы — обеспечение безопасного и качественного отдыха наших гостей. Поэтому очень важно, чтобы данный инцидент был исчерпан как можно скорее», — сказано в сообщении.