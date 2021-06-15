Двоих туристов из России ранили во время стрельбы на курорте в Абхазии

Российских туристов ранили во время стрельбы в абхазском городе Пицунда. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу администрации города Руслана Хунцарию.

На территории пансионата «Самшитовая роща» в ночь на 15 июня мужчина открыл стрельбу по туристам, сообщили в МВД Абхазии. Стрелял житель Республики Абхазия Дмитрий Пилия 1978 года рождения во время конфликта с двумя российскими туристами. Мужчина получил шесть огнестрельных ранений в область левой ноги, а женщина — три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обеих ног.

Туристам оказали первую помощь в Абхазии, затем транспортировали в Россию, где их госпитализировали.

Сам стрелок также получил ранение. В него попал осколок от выпушенных пуль. Пилия с 18 мая находится под подпиской о невыезде. На него было ранее заведено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. В начале июня дело отправили в суд города Сухум.

Источник фото: МВД РА

После перестрелки в пансионате мужчину задержали, сейчас он находится в ЦРБ города Сухум.