Экскурсии по «кварталу красных фонарей» будут под запретом. Зачем вообще теперь ехать в Амстердам?

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Власти города утверждают, что туристы часто оскорбляют сотрудников секс-индустрии и даже фотографируют их без разрешения. «Неуважительно относятся к секс-работникам — как к туристическим достопримечательностям», — отметил заместитель мэра Амстердама Виктор Эверхард.

По «кварталу красных фонарей» курсируют 115 экскурсионных групп ежедневно. Такое количество гостей мешает представителям первой древнейшей работать, а обычным гражданам — просто жить.

Туры за пределами квартала по-прежнему будут разрешены, но гидам придется соблюдать новые требования. Так, раньше максимальное количество людей в группе составляло 20 человек. Теперь — 15. Кроме того, проводить туры можно будет только с 08:00 до 22:00.

Тех, кто не захочет соблюдать требования, ждет штраф: в первые два раза 190 евро, а после этого — от 2,5 до 7,5 тысячи евро. Организованными считают группы из пяти или более человек.

Представитель команды турагентства «Свой человек в Амстердаме» рассказал «360», что за соблюдением закона будут строго следить. «Как только квартал начал легально существовать, появились охранники, которые следят за порядком. Вот они и будут, собственно, следить за исполнением нового закона. Туристы могут гулять по этому кварталу, но просто не в составе группы», — заявил собеседник.

В компании также отметили, что фотографировать трудящихся на улице девушек и стоять напротив окон дольше пяти минут запрещено. Более того, нельзя кричать, употреблять наркотики и алкогольные напитки.

По бизнесу запрет ударяет сильно. Мы лишаемся практически 30% общего дохода нашей компании, поэтому плачем и страдаем, но уже, к сожалению, ничего сделать не можем. Хотя, возможно, мы найдем выход из этого положения представитель турагентства «Свой человек в Амстердаме».

По словам представителя организации, у россиян туры по знаменитой улице были очень популярны. В сезон только у «Своего человека в Амстердаме» было по две-три группы в день.

В компании напомнили и о другом возможном нововведении. В рамках сокращения количества туристов власти думают над тем, как отсеять тех, кто едет в город, чтобы легально покурить. «Правительство Нидерландов хочет изменить ситуацию, чтобы в страну ехали более культурные туристы. Хотят сделать упор на каких-то исторических, культурных достопримечательностях. Но об отмене продажи легких наркотиков — травы, марихуаны, — наверное, речи пока быть не может. В настоящее время это приносит очень большую часть доходов в казну», — заключили в компании.