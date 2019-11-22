Нидерланды захотели запретить для туристов кофешопы

Иностранцам нужно запретить посещать кофешопы Амстердама — специальные заведения, где торгуют коноплей и продуктами из нее. С таким предложением выступила одна из политических сил Нидерландов.

Политики считают, что у Амстердама, да и у Нидерландов в целом в мире сложился имидж страны, где можно хорошенько «оттянуться». Доступные легкие наркотики, кварталы «красных фонарей» с продажными женщинами, другие взрослые развлечения: все это легко доступно в Амстердаме и некоторых других регионах страны, и главное — совершенно легально.

От такой славы Амстердам необходимо избавить, заявили молодые политики. Стыдно поддерживать о стране в целом впечатление, что это место, где можно все, или почти все — то, что в других странах запрещено законом, уточнил сайт радиостанции «Говорит Москва».

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В правительстве Нидерландов предложение решили рассмотреть. Во всяком случае, от него не отказались сразу, а окончательное решение будет по этому поводу принято до конца 2019 года.

Кстати, о красных фонарях. Этот квартал, вероятно, вот-вот реформируют. Мэр города Фемке Халсема обмолвилась, что превращение проституции в туристическую достопримечательность — это унизительно и недопустимо. Мужчины с ней в глубине души не совсем согласны, но с мэром спорить не стали.