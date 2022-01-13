Новый вызов для экономики. Исчезновение молодых работников ударит по самому динамичному бизнесу

Демографический кризис 1990-х и пандемийная безработица привели к уменьшению числа молодых работников почти на полмиллиона человек. Специалисты уверены, что нехватка молодежи на рабочих местах затронет как прогрессивные сферы работы, так и низкоквалифицированные.

За год число работников от 20 до 29 лет в России уменьшилось на 460,5 тысячи человек. Сокращение молодых сотрудников идет с 2010 года, за 11 лет число занятой молодежи убавилось почти на шесть миллионов человек. За два года сокращение резко увеличилось — только с 2019 года молодых работников стало меньше на 1,4 миллиона.

Главная причина убыли — демографические ямы прошлого века, в числе которых был кризис рождаемости 1990-х годов. Свою лепту внесла и пандемия: молодежь, занятая в сферах, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений, лишилась работы. Отток трудовых мигрантов с высокой долей молодых людей тоже сыграл свою роль. В прошлом году рынок труда сумел восстановиться, но работающей молодежи не стало больше.

С низкой занятостью молодых людей до 30 лет связан также их переход в колледжи и училища для того, чтобы позже поступить в университет без экзамена. В итоге выход на рынок труда отдаляется на год.

По прогнозам экспертов, численность работающего молодого населения будет сокращаться вплоть до 2035 года. По сравнению с 2017 годом к 2030-му количество молодежи на работе уменьшится на восемь миллионов.

Рынок труда в России в то же время столкнулся с серьезным дефицитом кадров в условиях избытка вакансий. Работодателю трудно найти специалиста с нужными навыками, а квалификация соискателей не всегда соответствует требованиям.

Последствия для экономики

Вместе с оттоком трудоспособной молодежи повышается возраст работающих людей — теперь он составляет 40–43 года. Заместитель заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС доктор экономических наук Александр Щербаков объяснил «360», что молодежь, в отличие от более старших сотрудников, придает производству более динамичный и продвинутый характер, а их отсутствие негативно сказывается на развитии экономики.

«Последствия демографического кризиса негативно скажутся на экономике в целом. Я думаю, что сильнее будут страдать из-за отсутствия молодых кадров те отрасли, которые больше всего вносят прогрессивный характер, в частности информатика. Здесь больше сказывается недостаток молодых», — рассказал Щербаков.

Тенденция повлияет также на неквалифицированные сферы труда. Эксперт по трудовому праву компании Bridge Group Валентина Яковлева отметила, что в ЖКХ и строительстве будет ощущаться нехватка рабочих рук. Среди других сфер — журналистика и юриспруденция.

Замкнутый круг для работы

Молодые специалисты во время поиска работы нередко попадают в замкнутый круг: для приема на вакансию требуется опыт, а набрать его не получается из-за отсутствия стажа. Александр Щербаков уверен, что решить проблему с молодежной безработицей можно с участием государства. Экономист не исключил, что можно организовать занятость таким образом, чтобы молодежь после окончания вуза могла приступить к работе, несмотря на приоритеты собственных работодателей.

Пока что выйти из замкнутого круга можно, если работать и параллельно учиться. Согласно исследованию, именно так и поступают молодые люди от 15 до 19 лет — их количество на рынке труда выросло почти на 27 тысяч. Валентина Яковлева напомнила, что сама в период студенчества соглашалась на низкооплачиваемый труд для получения опыта.

«Это выход, если нет другой помощи. Нужно соглашаться работать, показывать себя и свои результаты. При желании учиться, работать и развиваться можно достаточно быстро найти работу», — рассказала Яковлева.