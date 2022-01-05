Рынок труда в России столкнулся с острым дефицитом кадров при избытке вакансий. У работодателей не получается найти специалистов с нужными навыками. К такому выводу пришли специалисты международной стаффинговой группы Ancor по итогам масштабного опроса.

В исследовании приняли участие 54 компании из самых разных отраслей. Одной из самых больших проблем респонденты назвали дефицит кадров. Также они указали на высокие требования соискателей к условиям и оплате труда, написала газета «Известия».

Невозможность трудоустройства из-за различия спроса и предложения рабочей силы называется структурной безработицей, отметил вице-президент по операционному управлению Ancor Алексей Миронов. Он пояснил, что на рынке есть избыток вакансий, но имеется и большое количество резюме соискателей, которые в теории могли бы занять эти места.

«Но они не пересекаются, так как квалификация этих кандидатов не соответствует требованиям работодателей», — уточнил эксперт.

Эту проблему, по его мнению, можно решить за счет переобучения. Операционный директор международной рекрутинговой компании Hays Ольга Шамбер заявила, что в перспективе компаниям придется искать новые пути взаимодействия с кандидатами и сотрудниками, выстраивать более гибкие отношения и искать способы мотивировать их.

Авторы опроса также отметили, что хотя в стране продолжается пандемия, не все компании одобряют удаленную работу или гибкий график. Такие методы организации труда одобрил 51% респондентов. Директор по маркетингу Kelly Services Жанна Волкова при этом обратила внимание, что большинство кандидатов как раз хотят получить возможность работать удаленно полностью или частично.