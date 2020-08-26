Главный государственный санитарный врач России и первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предупредил, что в новом учебном году опасаться в первую очередь следует не коронавируса, а гриппа. По его словам, сегодня появилось три новых штамма, против которых россиян еще не прививали. Как обезопасить себя и что делать, если начал заболевать, узнал «360».

В начале осени россиян могут ждать вспышки сезонного гриппа, заявил Геннадий Онищенко. Три новых штамма «с высокой вероятностью будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры». И если коронавирусом дети преимущественно не болели, то риск подхватить грипп для них остается большим.

Отличить грипп от коронавируса

Клинические симптомы гриппа и нового коронавируса практически идентичны, рассказала «360» врач-иммунолог и аллерголог Надежда Логина. Поэтому определить, от какой именно болезни надо лечиться, помогут только анализы — заниматься самолечением врачи категорически не рекомендуют.

«Обследоваться в первую очередь нужно на коронавирус, потому что это более опасная инфекция — но это делается только путем анализа ПЦР», — заявила Логина.

Поэтому если у человека появляются симптомы — боль в горле, насморк, интоксикация, высокая температура, озноб, головные и мышечные боли, следует сразу обращаться к специалисту, чтобы он провел исследования.

Симптомы, по которым можно определить COVID-19, в частности, потеря обоняния и пневмония, проявляются на более поздних этапах развития болезни, до которых доводить не стоит.

При этом никаких специализированных способов профилактики гриппа нет. Здесь, как и в случае с коронавирусом, по словам российского вирусолога, профессора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, необходимо придерживаться базовых правил — носить маску, соблюдать социальную дистанцию, избегать больших скоплений людей.

Грипп спасет от COVID-19?

При том, что Надежда Логина уверена, что шанс одновременно заболеть и гриппом, и коронавирусом чрезвычайно низок, но такая вероятность все же существует.

Причем Альтштейн рассказал «360», что существует вероятность того, что вирус гриппа может спасти от коронавируса нового типа.

«Есть и такой феномен, когда развитие одного вируса подавляет развитие другого», — объяснил он.

Это происходит из-за того, что грипп хорошо индуцирует интерферон — вещество, которое защищает от вирусов.

«Когда грипп размножается, образуется довольно много интерферона, и даже сам вирус гриппа начинает подавляться. Заодно подавляется другой возбудитель», — добавил Альтштейн.

Однако вероятность такой реакции коронавируса на интерферон и на грипп еще не доказана, к тому же Альтштейн согласен, что вероятность одновременно подхватить оба недуга невелика. Обычно двойное или же последовательное заражение, по словам Логиной, происходит из-за того, что иммунитет существенно ослаблен.

«Специфических надежных средств лечения нет ни для коронавируса, ни для гриппа. Нет единого лекарства, которое применяется против гриппа — есть ряд лекарств, которые в какой-то мере эффективны, но не более того», — добавил Альтштейн.

Поможет справиться с недугом прививка — в случае с гриппом вакцина уже давно есть. Перед наступлением холодов стоит обновить прививку. Что же касается коронавируса, пока вакцину не выпустили в массовое применение, необходимо максимально следовать рекомендациям Роспотребнадзора — носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию.