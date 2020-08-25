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    25 августа 2020, 15:54

    Онищенко: в новом учебном году опасения вызывает не коронавирус

    Дарья Морозова

    Депутат Геннадий Онищенко рассказал, что в новом учебном году наибольшее опасение вызывает вероятная вспышка гриппа. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Он уточнил, что коронавирус дети переносят легче, чем грипп. Также, по словам Онищенко, профильные ведомства обязали вакцинировать 70% населения.

    «Надо уверено идти к началу учебного года, дать мощный импульс, что надо возвращаться к нормальной жизни», — заявил депутат. Также он добавил, что школьников необходимо «приучать» носить маски и регулярно мыть руки.

    Ранее Онищенко заявил, что фармкомпании, выступающие против новой вакцины от коронавируса, проплачивают подобные высказывания. По его словам, если порядок регистрации новой вакцины не нарушен, значит, препарат готов к использованию.

    «Критерий один. Не письмо ассоциаций, не заявления фармкомпаний. Критерий один — порядок регистрации. И если он нарушается, то ни о какой регистрации не может быть и речи. А если он не нарушается, это критерий, от которого нужно плясать, а не от мнения тех, кто спекулирует и пытается нажить себе авторитет», — уверен Онищенко.

    Новости SMI.FM