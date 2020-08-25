Онищенко: в новом учебном году опасения вызывает не коронавирус

Он уточнил, что коронавирус дети переносят легче, чем грипп. Также, по словам Онищенко, профильные ведомства обязали вакцинировать 70% населения.

«Надо уверено идти к началу учебного года, дать мощный импульс, что надо возвращаться к нормальной жизни», — заявил депутат. Также он добавил, что школьников необходимо «приучать» носить маски и регулярно мыть руки.

Ранее Онищенко заявил, что фармкомпании, выступающие против новой вакцины от коронавируса, проплачивают подобные высказывания. По его словам, если порядок регистрации новой вакцины не нарушен, значит, препарат готов к использованию.

«Критерий один. Не письмо ассоциаций, не заявления фармкомпаний. Критерий один — порядок регистрации. И если он нарушается, то ни о какой регистрации не может быть и речи. А если он не нарушается, это критерий, от которого нужно плясать, а не от мнения тех, кто спекулирует и пытается нажить себе авторитет», — уверен Онищенко.