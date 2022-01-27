Новый потенциально опасный для людей коронавирус обнаружили в ЮАР

На территории Южноафриканской республики обнаружили NeoCov — новый коронавирус, который является близким родственником возбудителя ближневосточной лихорадки MERS. На текущий момент он представляет большую опасность только для летучих мышей. Однако потенциально он может нести угрозу и для человека.

Как сообщили ученые в исследовании, опубликованном на портале bioRxiv, достаточно будет только одной мутации в геноме, чтобы из-за нового вируса появились и новые риски для человечества. Отмечается, что для проникновения в клетки легких у летучих мышей NeoCov использует рецептор ACE2. Это та же схема, по которой заражает коронавирус SARS-CoV-2, — возбудитель COVID-19.

Ученые считают, что на текущий момент у нового вируса нет возможность проникать в клетки человека. Но если вдруг в его геноме объявится одна точечная мутация, то ситуация может резко измениться.

Его опасность состоит в том, что соединяется с рецепторами он те тем путем, как уже известный коронавирус. Предположительно, от него не смогут защитить ни антитела, ни белковые молекулы. В таком случае данный патоген может нести особенную опасность для людей.