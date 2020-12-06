Новый год в режиме онлайн. Необычные услуги, которые помогут отметить праздник вопреки пандемии

Этот Новый год будет сильно отличаться от прошлых лет из-за коронавируса. Пандемия заставила россиян отказаться от массовых мероприятий и праздничных корпоративов, однако даже она не помешает отметить праздник. Находчивые предприниматели предлагают необычные услуги, которые помогут весело провести новогоднюю ночь. Какие-то из них безопасны, а какие-то — сомнительны.

Дед Мороз с антителами

Несколько дней назад на Avito появились объявления, которые предлагают заказать на Новый год услуги Деда Мороза и Снегурочки. Они появляются ежегодно перед зимними праздниками, но в этот раз новогодние персонажи обладают необычным дополнением — в их организмах есть антитела.

Деды Морозы и Снегурочки готовы предоставить родителям справки, которые подтвердят, что у них действительно выработались антитела. При этом каждая команда новогодних персонажей по-разному относится к соблюдению социальной дистанции с детьми и ношению средств защиты.

Дед Мороз из одного объявления отметил, что не даст детям с ним обниматься. При этом он не планирует надевать маску и перчатки — вместо них будут искусственная борода и варежки. Однако он готов добавить эти средства защиты, если родители будут настаивать. Собеседник отметил, что постарается обыграть маску, чтобы не портить сказочный образ своего героя.

Дед Мороз добавил, что родители будут сами решать, нужно ли их детям надевать средства защиты в его присутствии. Он подчеркнул, что не боится заразиться коронавирусом, потому что в его организме уже есть антитела (ошибочное мнение, ведь они не дают 100% гарантию ни ему, ни окружающим).

Снегурочка из другого объявления отметила, что маски и перчатки ее команда будет носить обязательно. Средства защиты должны быть и у родителей, и у самих детей, к которым они придут на праздник.

Онлайн-елки и корпоративы

Массовые мероприятия для детей в этом году перейдут в онлайн. Ребята смогут посмотреть мастер-классы, пообщаться с любимыми персонажами и новогодними героями, а также поиграть с виртуальными Дедом Морозом и Снегурочкой не выходя из домов. Зрителям обещают, что для каждого ребенка найдут индивидуальный подход, а мероприятие пройдет с максимальным эффектом присутствия.

Как и в офлайне, некоторые елки пройдут для детей бесплатно, но на какие-то придется купить билет. Организаторы платных мероприятий отметили, что в его цену входит и обязательный сладкий подарок — его доставят по домашнему адресу в день праздника.

Онлайн-корпоративы

Многие компании решили перенести праздник в режим онлайн, когда поняли, что к Новому году ситуация с коронавирусом не улучшится. Корпоративы пройдут в режиме видеотрансляции с участием звезд, музыкантов и поздравлением от руководства. Сотрудники фирм смогут пообщаться друг с другом и посмотреть на выступления знаменитостей через Zoom — основная часть праздников будет проходить в этой программе.

Однако дистанционный формат не отменяет возможность насладиться вкусной ресторанной едой. Участникам мероприятия могут доставить угощения на дом — такую услугу уже предложили в московских ресторанах.

«Самый простой вариант: подрядчиком предусматриваются промокоды, по которым сотрудники могут заказать то, что им необходимо, либо бесплатно, либо с определенной скидкой. Вторая история — это быстробоксы из максимально непортящихся продуктов, которые готовит кейтеринг, затем они доставляются в кратчайшие сроки», — рассказала «Москве 24» генеральный директор агентства Avantage Event Project Лилия Федорова.