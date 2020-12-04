«Деды Морозы с антителами» начали предлагать услуги. О безопасности детей не подумали

Как всегда перед перед Новым годом на Avito появились объявления от Дедов Морозов и Снегурочек, которые готовы поздравить детей с праздниками. Однако и тут пандемия внесла свои коррективы — в этом году свои услуги предлагают сказочные герои с антителами к коронавирусу.

За свои услуги Дед Мороз с антителами просит 2,5 тысячи рублей в час. В беседе с «360» он уточнил, что ближе к праздникам цена вырастет. Собеседник отметил, что готов подтвердить наличие антител — он может предоставить справку из клиники. Он уже сделал анализ, который показал в крови антитела к вируса, но готов обновить его ближе к праздничным датам.

Снегурочка из другого объявления рассказала «360», что родители действительно интересуются, есть ли у актеров антитела, будут ли они в масках или нет.

«Все равно мы будем с масками — родителям так спокойнее. И мы, и дети будем в масках», — отметила она.

Однако у каждой команды своей отношение к тому, чтобы обязательно надевать маски и перчатки. Дед Мороз отметил, что не будет обнимать детей, чтобы не допустить близкого контакта. В качестве средств защиты он будет использовать детали костюма — варежки и бороду — чтобы не нарушать сказочность своего персонажа. Но если родители настоят на масках для него и Снегурочки, то герои без проблем их наденут. Собеседник подчеркнул, что они постараются обыграть эту деталь, чтобы не портить образ.

Сами дети маски могут не надевать — мужчина отметил, что не боится заразиться от них, потому что имеет антитела. Поэтому решение о средствах защиты для маленьких зрителей будут принимать родители.

Уже доказано, что антитела не являются защитой от коронавируса ни для их обладателей, ни для тех, кто контактирует с переболевшими. Носить маски обязательно и тем, и другим, чтобы не заразиться.