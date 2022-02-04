Телеканал ТНТ объявил нового героя реалити-шоу «Холостяк». Им стал бизнесмен Александр Гранков. В свои 27 лет он управляет фермой и конюшней в Подмосковье, регулярно путешествует по миру и воспитывает собаку. Все самое главное и интересное из жизни Гранкова — в материале «360».

Кто такой Александр Гранков?

Александр Гранков родился в 1995 году. Ему 27 лет. Он закончил МГУ и лондонский UCL, сейчас занимается бизнесом, управляет фермой и конюшней в Подмосковье.

По сообщениям «Вокруг ТВ», в 2020 году он также работал менеджером по развитию бизнеса в GoWeb. Компания специализировалась на оборудовании для добычи криптовалют.

С лошадьми Александр начал работать в 2020 году, когда из-за пандемии вернулся из Великобритании в Россию.

Если верить его описанию в Instagram-посте от телеканала ТНТ, то ему не важны известность и статус. Он — простой парень, который пришел на проект за серьезными отношениями. Стоит отметить, что информации о нем в Сети действительно не так уж много.

Бизнесмен и фермер Александр Гранков

Бизнес Александра связан с лошадьми. Он придумал так называемую систему хорсшеринга, о которой рассказал «360» еще весной 2021 года.

Гранков открыл конный клуб Few Horses в английском стиле и берет к себе «на постой» лошадей. Суть заключается в том, что у человека есть конь или лошадь, но у него нет времени ею заниматься. Тогда он может отдать ее Гранкову «на постой», тот будет за ней следить и ухаживать, а взамен посетители Few Horses смогут кататься на этой лошади или фотографироваться с ней.

Его клуб состоит из конюшни, манежа и особняка в старинном стиле. Посетители такой своеобразной фермы могут взять персональный урок езды на лошади, провести фотосессию, арендовать помещение для проведения собственного мероприятия и многое другое. Например, летом там можно было посетить гастротур, покататься на лошади, пойти в баню, устроить посиделки у камина и даже провести ночь в старинном замке.

К слову, конюшня и все к ней прилегающее досталось Александру от родителей. Его отец 15 лет назад серьезно увлекался лошадьми, а сейчас передал это дело сыну. Как признавался сам Гранков, по началу он всем занялся от скуки во время пандемии, а затем увлекся.

В разговоре с «360» Александр отмечал, что когда он рассказал об идее хорсшеринга, сразу нашлось огромное количество желающих воспользоваться этим сервисом. Например, первые три лошади ему привезли друзья.

«Поступило более 50 заявок, но принять всех невозможно. Необходимо провести встречу с хозяевами, понять какое возникло взаимопонимание между людьми. Подойдем ли мы характерами? Это очень важно», — рассказывал Гранков. Он подчеркивал, что не гонится за количеством и не хочет создавать толпу на манеже, где проходят тренировки.

Еще в апреле 2021 года он говорил, что бизнес пользовался спросом и все ближайшее время было забито. А уж после «Холостяка» отбоя от желающих точно не будет. Сейчас на аккаунт Few Horses в Instаgrаm подписано более 20 тысяч человек, а на аккаунт Александра — почти 40 тысяч.

«Прибыль есть. Мне хватает на новые подтяжки и курточку. Правда пока от Zara», — отшучивался он в ответ на вопрос о доходах. А еще сетовал на то, что разрывается между бизнесом и учебой, поскольку в тот момент он был действующим студентом в Англии на удаленном обучении, но похоже Александр уже успешно выпустился.

Личная жизнь и «Холостяк»

О личной жизни Александра ничего неизвестно, но недавно о провел прямой эфир в Instagram, где охотно рассказал о своем участие в «Холостяке» и предпочтениях в девушках. Об этом писал «Вокруг ТВ».

Он не верил, что действительно примет участие в проекте и не относился к этому серьезно, хотя до вылета в Мексику, где проходили съемки, был на трех-четырех встречах поэтому поводу.

«Встречи было три-четыре до того, как я улетел. Я не верил в это и не относился серьезно. А потом занимался делами и бац уже стою перед камерами», — сказал он.

Первый день Гранков тоже с трудом помнит. У него была полная каша в голове, но потом ему было интересно и смешно посмотреть на себя со стороны. А еще, по его словам, никто из его окружения не знал и не догадывался, что он снимался в «Холостяке».

Говоря о самом шоу, Александр признался, что рад смене формата и тому, что в этом сезоне девушки тоже получили право выбора. Для него было неправильным то, что изначально по задумке шоу девушки должны были бороться за мужчину.

«Прикольно то, что мы пытались как-то привлечь внимание девчонок, чтобы они выбрали нас. Меня вполне заслуженно и выбирали, и не выбирали. Девчонки очень классные», — говорил Гранков в эфире.

Александра также спросили о том, что его привлекает в девушках.

«Честность, искренность, умение себя преподнести и может какие-то таланты. Я вот не умею ни петь, ни танцевать, ни играть на каком-то инструменте. Когда я вижу девушку, которая обладает какими-то умениями, которых у меня нет, она сразу вызывает у меня интерес», — ответил он.

В интервью изданию StаrНit Александр заявил, что создан для отношений, потому что ему легко делиться своими чувства, и он откровенно общается. Он правдиво отвечает на любые вопросы и с каждым может найти общий язык.

«Хочу, чтобы шоу помогло мне отыскать моего человека, а этому человеку — найти меня. Если это случится, будет здорово. Но уже сейчас могу сказать: я буду на проекте жить по своим правилам, буду максимально открытым и искренним», — подчеркнул он.

Интересные факты и хобби

Может быть Александр не умеет петь и танцевать, но умений у него и без того достаточно. Если изучить его Instagram, то становится ясно, что он много путешествует, любит экстремальный спорт и животных. Например, свой 26 день рождения он провел с друзьями, занимаясь скалолазанием. А по другим постам видно, что он часто катается на лыжах.

О своей любви к путешествиям он говорил и в прямом эфире. Александр рассказал, что ездил на Камчатку, где катался на лыжах, успел побывать на Байкале и Алтае. Среди последних путешествий он назвал Африку и США. В Штатах, по его словам, другая культура и ощущение будто играешь в ГТА в реальной жизни. Впрочем, как подчеркнул Александр, главное — это то, с кем путешествуешь.

Он признался, что любит насыщенные путешествия, потому что, когда он куда-то едет, то не может позволить себе лениться. Полежать в кровати и попить чай можно дома, а в другой стране нужно пообщаться с людьми, узнать у них об интересных местах, погрузиться в новую культуру с головой.

«Поэтому когда я возвращаюсь с отдыха, мне нужна неделя лежания и смотрения в потолок», — пошутил Гранков.

Во время эфира он периодически отвлекался на то, чтобы поиграть со своей собакой. А еще из его Instagram стало известно, что раньше у него было два питомца, но, к сожалению, собаку Флафи атаковала и загрызла на улице другая собака.

«Я призываю вас внимательно относиться к своим и чужим питомцам, быть бдительным, предотвращать агрессию и принимать меры во избежание случившегося», — написал он у себя в посте.

Еще Гранков не читает новости и пребывает в информационной яме, называет себя меломаном, любит военные песни и часто слушает Олега Газманова. Он признается, что обычно не смотрит людям в глаза, из алкоголя предпочитает настойки, а так любит воду и чай.

Когда его спросили о мечте, то Александр сказал, что любит свою страну и хотел бы быть полезен для общества, а еще в космос слетать. А когда его попросили выбрать любую суперспособность, то он остановился на двух.

«Я это с детства говорю — слышать все просьбы людей и быть в состоянии их решить. А второе эгоистичное — я хотел бы летать, хотя бы отрываться на пару метров от земли», — сказал Гранков.