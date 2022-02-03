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    03 февраля 2022, 13:16

    ТНТ назвал имя нового героя шоу «Холостяк»

    Новым героем шоу «Холостяк» стал бизнесмен из Подмосковья

    Ольга Назаркина

    Телеканал ТНТ объявил нового героя реалити-шоу «Холостяк». Им стал бизнесмен Александр Гранков.

    Гранкову 27 лет, он учился в МГУ и Университетском колледже Лондона (UCL). Он занимается бизнесом, управляет фермой и конюшней в Подмосковье.

    «Ему не важны известность и статусность, он — простой парень, который пришел на проект за серьезными отношениями», — говорится в сообщении канала в Instagram.

    По словам Гранкова, он создан для отношений, легко и откровенно общается с людьми, всегда правдиво отвечает на любые вопросы и может найти общий язык с любым.

    В беседе с изданием StarHit он рассказал, что хочет с помощью шоу на ТНТ найти своего человека и надеется, что ему это удастся.

    «Но уже сейчас могу сказать: я буду на проекте жить по своим правилам, буду максимально открытым и искренним», — добавил Гранков.

    По условиям шоу участницы будут выбирать, какой жених им нравится больше, а после их выбора герои будут задавать вопрос: «Ты примешь эту розу?». Имя второго героя «Холостяка» пока не известно, уточнила «Газета.ru».