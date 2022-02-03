ТНТ назвал имя нового героя шоу «Холостяк»

Телеканал ТНТ объявил нового героя реалити-шоу «Холостяк». Им стал бизнесмен Александр Гранков.

Гранкову 27 лет, он учился в МГУ и Университетском колледже Лондона (UCL). Он занимается бизнесом, управляет фермой и конюшней в Подмосковье.

«Ему не важны известность и статусность, он — простой парень, который пришел на проект за серьезными отношениями», — говорится в сообщении канала в Instagram.

По словам Гранкова, он создан для отношений, легко и откровенно общается с людьми, всегда правдиво отвечает на любые вопросы и может найти общий язык с любым.

В беседе с изданием StarHit он рассказал, что хочет с помощью шоу на ТНТ найти своего человека и надеется, что ему это удастся.

«Но уже сейчас могу сказать: я буду на проекте жить по своим правилам, буду максимально открытым и искренним», — добавил Гранков.

По условиям шоу участницы будут выбирать, какой жених им нравится больше, а после их выбора герои будут задавать вопрос: «Ты примешь эту розу?». Имя второго героя «Холостяка» пока не известно, уточнила «Газета.ru».