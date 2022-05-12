Новая страница в жизни. Школьник из Донецка рассказал Андрею Воробьеву об учебе в Подмосковье

Московская область приняла около 29 тысяч жителей Донбасса. Большинство из них — женщины и дети. Один из них — Олег Жуков, сейчас молодому человеку 17 лет. Он приехал из Донецка. Сейчас Олег учится в школе № 34 в Подольске. Окружающие помогли ему вернуться к нормальной жизни, где нет ежедневных обстрелов. У молодого человека большие планы — он хочет поступить в вуз и стать тренером. О своей мечте он рассказал на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в распределительном центре в Домодедове.

Они встретились в распределительном центре в Домодедове, откуда в Донбасс отправляют фуры с гуманитарной помощью. До этого Олег уже общался с губернатором по видеосвязи. В апреле школьники подключились к совещанию правительства региона, чтобы рассказать о том, что поддержат проект «Доброе дело», который предложили ребята из гимназии имени Примакова.

Олег признался, что тогда ему хотелось, чтобы губернатор улыбнулся и понял, что все, что жители Московской области делают для Донбасса, — не зря, это очень большая помощь.

«Я когда вас впервые увидел, что вы человек постоянно работающий, наверное, от сухих цифр и статистики уже устали. И когда мы начали разговаривать, вы так на меня смотрели, я хотел вам подарить улыбку, чтобы вы улыбнулись тоже, чтобы вы увидели, что ваш труд проходит не зря. И всем людям, которые помогают нам адаптироваться, им тоже огромное спасибо. Вот этот весь труд, он помогает людям подняться с колен и сделать свою жизнь лучше», — сказал молодой человек.

Источник фото: телеканал «360»

Он поделился воспоминания о том, как в родном Донецке он ходил в школу и вместе с другими учениками постоянно слышал звуки обстрелов. В какой-то момент им стало казаться, что они даже привыкли к этому. После приезда в Россию началась уже совсем другая жизнь. Олег пошел в новую школу, теперь у него другой класс. Он отметил, что все его очень поддерживают с первого дня, но поблажек в учебе нет — оценки ставят по справедливости.

«Одноклассники — чудо, все добрые, отзывчивые, всегда помогают. И это самая хорошая черта. Я не встретил здесь ни одного злого человека. Я вообще столько добрых людей в жизни не видел», — признался школьник.

Андрей Воробьев в ответ вспомнил, что во время беседы с одноклассниками и Олегом в апреле было очень отрадно видеть, что мальчика действительно приняли тепло.

«Ребята так Олега приняли. Ведь всегда испытываешь стресс, когда приходишь в новый класс, к тому же ситуация непростая. Ребята все Олега поддерживают, и он стал своим. И это заслуживает того, чтобы нашим подмосковным ребятам сказать слова благодарности за доброту, эмпатию, за то, что человек комфортно почувствовал себя с первых дней. По крайней мере я так это увидел, когда мы с вами общались [по видеосвязи]», — сказал губернатор.

Источник фото: телеканал «360»

Подготовка к экзаменам и новые планы

Сейчас у Олега впереди сдача ЕГЭ. По его словам, готовиться ему приходится серьезно. Все-таки пробелы в обучении есть.

«К ЕГЭ готовлюсь усердно, потому что понимаю, что знаний маловато и нужно их увеличить. Директор и учителя очень много помогают мне, чтобы я мог перейти порог и пойти в вуз. Я хочу в РГУФК поступить, заниматься легкой атлетикой, хочу тренировать людей», — рассказал он.

По словам Олега, он не знает, как сложится его жизнь, но ему хотелось бы продолжить учиться и работать в России. «Конечно, моя малая родина останется в душе, но просто тут я вижу возможности. Донецк за все эти годы обеднел, он был великим городом, но из-за этого всего все слишком изменилось», — добавил молодой человек.

Источник фото: телеканал «360»

Воробьев согласился, что никто никогда не знает, что его ждет в будущем, в каком месте окажется человек, но важно чувствовать свою востребованность. Он обратил внимание Олега на то, что в Московской области есть отличные педагогические вузы, где можно получить хорошую специальность.

«Имей это в виду, там можно получить более универсальное образование, то есть не только легкая атлетика. Коль вас здесь так встретили ваши сверстники, в вас есть то, что располагает. И мне кажется, это то, что вы можете дальше это дарить не только в легкой атлетике. Просто, может быть, вы пока не ориентируетесь [, какие вузы может предложить регион], но мы вам здесь тоже поможем», — сказал губернатор.