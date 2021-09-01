ВОЗ пополнила список интересующих штаммов коронавируса

Специалисты Всемирной организации здравоохранения внесли «мю»-штамм коронавируса в список интересующих мутаций. В данный момент этот вид распространяется в Колумбии и Эквадоре. Об этом сообщило издание New Scientist со ссылкой на последний протокол ВОЗ.

В ходе предварительного исследования выяснилось, что эта мутация способна ускользать от атаки иммунных клеток, что делает существующие вакцины менее эффективными. Для подтверждения этих данных требуются дальнейшие исследования.

Впервые «мю»-штамм выявили в январе 2021 года в Колумбии, где произошло несколько локальных вспышек заражения. После возбудитель вызвал несколько волн в других странах Латинской Америки.

В глобальном распространении общее число этого штамма составляет менее 0,1%. Среди зараженных в Колумбии он поразил 39%, в Эквадоре — 13% от общего количества заболевших.

По данным ВОЗ, главную опасность пока представляют четыре штамма коронавируса: «альфа» в настоящее время наблюдается в 193 странах, «бета» — в 141, «гамма» — в 91, «дельта» — в 170 странах мира.