Номера отдадут в МФЦ. Чем обернется регистрация автомобилей в центрах госуслуг

Российские автомобилисты смогут регистрировать свои машины в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Распоряжение уже подписано. Опрошенные «360» эксперты идею одобрили, но объяснили, какие проблемы могут возникнуть в новых условиях.

Автомобильный учет

В тексте постановления правительства России процедура регистрации автомобиля регламентирована следующим образом. В МФЦ привлекут сотрудников МВД для осмотра транспортного средства. Заявления автовладельцев будут принимать сотрудники центров, а после выдавать готовые свидетельства о регистрации.

Главные цели нововведения — упростить процедуру государственной регистрации автомобилей, сэкономить время автомобилистов и расширить спектр услуг, которые предлагают в МФЦ.

Но не все центры смогут оказывать эту услугу. Только те, которые обладают нужной инфраструктурой.

Нехватка специалистов

Перевод регистрации автомобилей в МФЦ приведет к сокращению сотрудников ГИБДД, если часть из них переведут на регистрацию автомобилей. Об этом «360» заявил вице-президент Национального союза автомобилистов России Ян Хайцеэр.

При этом он уточнил, что пока непонятно, какие именно МФЦ смогут предоставить эту услугу.

«Большинство МФЦ, конечно, не смогут организовать площадку. Возьмите, к примеру, Москву, большинство МФЦ работают в жилых массивах. Никаких площадок там нет, не было и быть не может. Может быть осмотр будет в другом месте? Посмотрим, как это реализуется», — заявил он.

Эксперт назвал еще одну важную проблему. Непонятно, кто будет проводить осмотр автомобиля. Квалифицированных кадров не хватает даже сейчас.

Я знаю, какие проблемы в технических отделах руководства ГИБДД происходят, когда неоткуда людей взять. Что творится на местах — это просто кошмар. Как из этого будет выходить МФЦ просто не знаю. Тенденция правильная, бумажку подмахнуть можно, но как это будет работать для меня непонятно Ян Хайцеэр вице-президент Национального союза автомобилистов России.

Кроме того, он не исключил, что очереди из автомобилистов никуда не денутся. Поход на площадку для осмотра автомобилей занимает все основное время регистрации. При этом как организовать парковку в жилых массивах, тоже непонятно. Проблемы с парковкой при регистрации есть и сейчас. Около отделов ГИБДД стоят знаки, что стоянка машины запрещена.

По словам эксперта, в районе МФЦ ситуация повторится. При этом он не исключил, что в провинции могут вообще упразднить отделения ГИБДД, но сокращение сотрудников приведет к тому, что некому будет заниматься регулировкой движения.

«Боюсь, что в этой ситуации получится как обычно, хотели, как лучше, а получилось как всегда. И еще эта система какое-то время будет налаживаться. То есть мы получим еще одну оплеуху. Переходный период меня страшит», — подытожил эксперт.

Прием по графику

Для ликвидации очередей из автомобилистов, приехавших на регистрацию МФЦ может принимать их по графику, регламентировав время на осмотр. Таким мнением с «360» поделился заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

Если МФЦ будет понимать, что огромное количество транспортных средств подъезжает для прохождения площадки, то центр может отказаться от этого. Либо поставит машины в четкий график, чтобы подъезжали без опозданий. В 10:00 одна, в 10:15 следующая. При соблюдении графика можно будет ситуацию корректировать. Как концептуальная идея регистрация машин в МФЦ неплохая, но остальное покажет время

При этом депутат согласился, что количество сотрудников ГИБДД в последнее время сокращают. Их работу начинают выполнять камеры видеонаблюдения. Но и для регистрации машин это тоже может стать проблемой. Тем более, что некоторые управления ГИБДД находятся достаточно далеко от МФЦ, где сотрудникам предстоит работать. Этот вопрос будут регулировать власти муниципалитетов.

Нужно проанализировать, насколько логистически это удобно, чтобы не получилось так, что сотрудник ГИБДД целый день находился на улице. Здесь могут возникнуть сложности. Дьявол кроется в мелочах, поэтому каждый муниципалитет должен решить, насколько это удобно применять. Должна быть какая-то обратная связь Александр Старовойтов. Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Других проблем с регистрацией транспортных средств в МФЦ эксперт не увидел. Он подчеркнул, что граждане уже привыкли взаимодействовать с центрами по оказанию услуг для решения своих вопросов. Но для того, чтобы начать регулировать ситуацию нужны подзаконные акты. Их могут принять в переходный период, пока МФЦ решают есть ли у них условия для размещения площадок для осмотра автомобилей.